الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليل يمدد عقد بوعدي إلى 2029

ليل يمدد عقد بوعدي إلى 2029
6 ديسمبر 2025 15:16

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا
المغرب في مجموعة البرازيل بـ «مونديال 2026»


أعلن نادي ليل الفرنسي عن تمديد عقد نجمه الصاعد الفرنسي-المغربي أيوب بوعدي حتى عام 2029، قبل انطلاق قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي التي حسمها أمام ضيفه مارسيليا بهدف.
وتقدم لاعب الوسط الدولي لمنتخب تحت 21 عاماً، الذي يُعد ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الشمالي رغم أنه لم يتجاوز 18 عاماً، إلى وسط الملعب حاملاً قميصاً يحمل الرقم 2029.
وقال بوعدي في بيان نشره النادي عقب الإعلان: «أنا سعيد وفخور بتمديد عقدي مع ليل، ناديّ الذي تدرجت فيه، هذا النادي منحني الكثير وأسهم في تكويني، وسط أشخاص أقدرهم ويشكلون عائلة كبيرة، الجميع ساعدني كثيراً في تطوير مستواي، وآمل أن يستمر ذلك».
وبتمديد عقد لاعبه الواعد، يضمن ليل الحصول على مقابل مالي كبير في حال رحيله قبل نهاية العقد.
إلى جانب اهتمام كبار الأندية الأوروبية به، يحظى بوعدي أيضاً باهتمام المنتخبين الفرنسي والمغربي، إذ يحق له تمثيل أي منهما، لكنه لم يحسم قراره بعد.

الدوري الفرنسي
ليل
مارسيليا
المغرب
فرنسا
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©