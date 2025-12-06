ليل يمدد عقد بوعدي إلى 2029



باريس (أ ف ب)



أعلن نادي ليل الفرنسي عن تمديد عقد نجمه الصاعد الفرنسي-المغربي أيوب بوعدي حتى عام 2029، قبل انطلاق قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي التي حسمها أمام ضيفه مارسيليا بهدف.

وتقدم لاعب الوسط الدولي لمنتخب تحت 21 عاماً، الذي يُعد ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الشمالي رغم أنه لم يتجاوز 18 عاماً، إلى وسط الملعب حاملاً قميصاً يحمل الرقم 2029.

وقال بوعدي في بيان نشره النادي عقب الإعلان: «أنا سعيد وفخور بتمديد عقدي مع ليل، ناديّ الذي تدرجت فيه، هذا النادي منحني الكثير وأسهم في تكويني، وسط أشخاص أقدرهم ويشكلون عائلة كبيرة، الجميع ساعدني كثيراً في تطوير مستواي، وآمل أن يستمر ذلك».

وبتمديد عقد لاعبه الواعد، يضمن ليل الحصول على مقابل مالي كبير في حال رحيله قبل نهاية العقد.

إلى جانب اهتمام كبار الأندية الأوروبية به، يحظى بوعدي أيضاً باهتمام المنتخبين الفرنسي والمغربي، إذ يحق له تمثيل أي منهما، لكنه لم يحسم قراره بعد.