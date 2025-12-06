الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس العالم لترايثلون السيدات تنطلق في دبي غداً

كأس العالم لترايثلون السيدات تنطلق في دبي غداً
6 ديسمبر 2025 15:22

 
دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح الأحد، النسخة الأولى من «كأس العالم للترايثلون للسيدات - دبي 2025»، والتي تُعد الأولى من نوعها في العالم المخصص للنساء، وينظمها مجلس دبي الرياضي ضمن «مبادرة الشيخة هند الرياضية»، وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033، وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، وتُقام المنافسات في جزر دبي.
يبدأ السباق بمنافسات فئة سوبر سبرنت للمسافات القصيرة للمبتدئات والفئات العمرية فردي في الساعة السابعة والربع صباحاً، ثم فئة الفرق في الساعة السابعة و18 دقيقة صباحاً، ويتضمن السباق مسافة 400 متر سباحة و10 كيلومترات دراجات و2.5 كيلومتر جرياص، فيما ينطلق سباق السبرنت للمسافات القصيرة للهواة والفئات العمرية فردي في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، و فئة الفرق في الساعة الثامنة و33 دقيقة صباحاً، وتتنافس المشاركات في مسافة 750 متر سباحة، و20 كيلومتر دراجات، و5 كيلومترات جرياً.
وينطلق سباق المحترفات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتنافس فيه بطلات الأولمبياد والعالم ضمن مسافة 750 متراً سباحة، و20 كيلومتراً دراجات هوائية، و5 كيلومترات جرياً، على أن يبدأ تتويج الفائزات في الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
وتتقدم قائمة المشاركات من الأسماء الدولية بطلة أولمبياد ريو، الأميركية جوين يورجنسن، والإندونيسية فالنتينا رياسوفا حاملة لقب كأس العالم للترايثلون المختلط في ميازاكي، والإسبانيتان نويليا خوان وأليخاندرا سيجي، والبطلة العالمية هانا ماكسيمافا بطلة العالم للأكواثلون 2025 في بونتيفيدرا، مع مشاركة قوية للفرق من أبرزها الإمارات، وبريطانيا، والفلبين وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وروسيا والأردن وهولندا، إلى جانب رياضيات من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا والأميركتين.

 

