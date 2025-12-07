حقق اللقب الـ 48.. ميسي يهدي إنتر ميامي كأس الدوري الأميركي

فلوريدا (د ب أ)

فاز فريق إنتر ميامي بلقب كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تغلّبه على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت على ملعب لوكهارت في فلوريدا.

وساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل فاعل في أهداف إنتر ميامي الثلاثة، بعدما اشترك في الهدف الأول بتمريرة عرضية حوّلها مدافع وايتكابس إدير فيدال في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة الثامنة.

وصنع ميسي الهدف الثاني لمواطنه رودريجو دي بول في الدقيقة 71، كما صنع الهدف الثالث بتمريرة إلى تاديو أليندي في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، وكان هدف فانكوفر الوحيد قد سجّله علي أحمد في الدقيقة 60.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُتوج فيها إنتر ميامي بلقب الدوري الأميركي.

وبدأت الإثارة مبكراً، حيث كاد يتقدم إنتر ميامي في الدقيقة الثانية من هجمة سريعة، لولا تألق حارس فانكوفر وتحويل تسديدة إلى ركنية.

وفي الدقيقة الثامنة ترجم إنتر ميامي أفضليته إلى هدف أول، بعدما تسلّم ميسي تمريرة خلف المدافعين لينطلق باتجاه مرمى فانكوفر، قبل أن يُرسل عرضية، لكن المدافع إدير فيدال حوّلها بطريق الخطأ في مرمى فريقه لحظة تقدم الحارس.

وحاول ميسي تعزيز تقدم فريقه من ركلة حرة حصل عليها في الدقيقة 24، لكن تسديدته جاءت في متناول الحارس.

وكاد فانكوفر أن يعدّل النتيجة بمحاولة خطيرة من كرة عرضية في الدقيقة37.

وأنقذ حارس إنتر ميامي رأسية خطيرة من كرة عرضية في الدقيقة 41 ليحفظ تقدم فريقه.

ووجّه سيرجيو بوسكيتس رأسية باتجاه مرمى فانكوفر من عرضية، لكن الكرة علت العارضة.

وفي الشوط الثاني زادت محاولات فانكوفر وايتكابس لتعديل النتيجة، ليأتي التعادل في الدقيقة 60 من هجمة سريعة وعرضية من جهة اليمين من برايان وايت تابعها الكندي أحمد علي إلى داخل الشباك.

لكن تمريرة من ميسي في الدقيقة 71 إلى مواطنه دي بول أعادت التقدم لإنتر ميامي بعد 11 دقيقة من تعادل منافسه.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، استطاع تاديو أليندي أن يسجل الهدف الثالث من تمريرة أيضاً عن طريق ميسي. وزاد النجم الأرجنتيني رصيده من البطولات في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب إلى 48 بطولة.