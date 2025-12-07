«الأولمبياد الخاص» إلى نهائي المجموعة الثالثة لكأس العالم للسلة



علي معالي (أبوظبي)



حجز الأولمبياد الخاص الإماراتي مقعداً في نهائي المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة السلة 3 ضد 3 الموحدة، والمقامة في بورتوريكو، وذلك بعد الفوز على مونتينيجرو 8-6، بعد مباراة قوية وأداء متميز، وشهدت المباراة تعاوناً كبيراً بين اللاعبين وروحاً جماعية عالية، ما قاد الفريق إلى إنجاز رائع بالتأهل إلى النهائي، حيث يواجه الصين تايبيه، الذي تفوق على كوستاريكا، في نصف النهائي.

وشهدت مباريات فريقنا أداءً مميزاً في مشوار البطولة من خلال تقديم أداء رائع أمام منتخبات كبيرة مثل إيطاليا وبورتريكو في المجموعة الخامسة، والتفوق على الهند 13-3، ليحجز منتخبنا مقعده في نصف نهائي المجموعة الثالثة، والفوز على مونتينيجرو 8-6 ليحجز مقعده في النهائي أمام الصين تايبيه.