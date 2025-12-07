«أبوظبي» يحتكر ذهب الرجال والشباب في «العين لرفع الأثقال»



أبوظبي (الاتحاد)



احتكر نادي أبوظبي لرفع الأثقال الميداليات الذهبية للرجال والشباب، في بطولة العين التي نظمها النادي بصالة استاد طحنون بن محمد بالقطارة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين، وشهد المنافسات خلف العتيبة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وعبدالله حيي الشامسي، عضو مجلس الإدارة، ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي، وثاني الرميثي، نائب المدير التنفيذي، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي، وحمد القبيسي، وعبدالله النوبي، من مجلس أبوظبي الرياضي.

وحلق نادي أبوظبي بـ11 ذهبية من أصل 14 ميدالية وُزعت في البطولة التي شهدت مشاركة 46 لاعباً ولاعبة، من بينهم 17 من منسوبي النادي، بينما توزع بقية المشاركين على مراكز اللياقة البدنية داخل الدولة، وعدد من اللاعبين المستقلين.

وفي منافسات الرجال، تُوج لاعبو «أبوظبي لرفع الأثقال»، أحمد التمادي بذهبية وزن 71 كجم بمجموع 235 كجم، ومصطفى وحيد بذهبية وزن 88 كجم بمجموع 337 كجم، وعز الدين الغفير بذهبية وزن 110 كجم بمجموع 340 كجم، ومؤيد النجار بذهبية وزن فوق 110 كجم بمجموع 380 كجم، فيما ذهبت المراكز الأولى في الشباب إلى لاعبي النادي، تيسير القربي في وزن 56 كجم، ومصطفى العناني في وزن 65 كجم، وغيث الحوسني في وزن 71 كجم، وسعيد الهاجري في وزن 79 كجم، وخالد القربي في وزن 88 كجم، علي الحميري في وزن 94 كجم.



وعلى صعيد السيدات، ذهب المركز الأول في وزن 53 كجم، إلى لوردانا نيرودا من مركز أليوت بمجموع 138 كجم، وفي وزن 63 كجم حققت باولا جارسيا من نادي أبوظبي المركز الأول بمجموع 164 كجم، بينما تُوجت كيلين كولمان «لاعبة مستقلة» بوزن 77 كجم بمجموع 214 كجم، وفي وزن فوق 77 كجم، نالت نيما عبدالقدير «لاعبة مستقلة» المركز الأول بمجموع 222 كجم.

وتصدر مصطفى وحيد من نادي أبوظبي ترتيب أفضل 5 لاعبين في البطولة من الرجال، وتبعه إسلام عبد الوفا «لاعب مستقل»، بينما ذهبت المراكز الثلاث التالية للاعبي نادي أبوظبي، مؤيد النجار، وعز الدين الغفير، وأحمد التمادي.

أما أفضل 5 سيدات، إدواردا سوزا من فريق برازوكا، ميار عبد القدير «مستقلة»، كيلين كولمان «مستقلة»، وباولا جارسيا «نادي أبوظبي»، ولودوانا نيرودا «مركز أليوت».

وشكر عبدالله حيي الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي، ورئيس اللجنة الفنية المشاركين، وهنأهم على المستويات الفنية العالية، وقال: «جاءت انطلاقة بطولة العين قوية وممتعة، وحققت الأهداف التي سعينا لها تنظيميا وفنياً، بجانب ترويجها للعبة، كما أنها فنياً حققت أرقاماً جيدة، ونحن سعداء بذلك».

وجدد الشامسي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته للبطولة ونشاط النادي، وإلى نادي العين على تعاونه، مؤكداً أن النادي يدرس تنظيم البطولة سنوياً في القطارة.

من جهته، قال ثاني الرميثي: «البطولة مثلت خير إعداد لكأس العرب وغرب آسيا وكأس قطر، وهي بطولة مجمعة تستضيفها الدوحة الشهر الحالي، ويشارك فيها عدد من لاعبي ولاعبات النادي ضمن المنتخب».

وأضاف: «نسبة المشاركة معقولة والأجواء إيجابية جداً في العين، وسعداء للغاية بما حققته البطولة، وستكون هناك العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة، في عدد من مناطق أبوظبي».