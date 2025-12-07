الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كالياري يصدم روما بـ«الضربة الخامسة»!

كالياري يصدم روما بـ«الضربة الخامسة»!
7 ديسمبر 2025 21:00

 
روما (أ ف ب)

صدم كالياري ضيفه روما، الحالم بلقبه الأول منذ 2001، وألحق به الهزيمة الخامسة بالفوز عليه 1-0، مستفيداً من التفوق العددي في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعدما كان وحيداً في الصدارة، تنازل روما عنها في المرحلة الماضية لمصلحة ميلان ونابولي بخسارته أمام الأخير على أرضه 0-1، ثم تأثر بالنقص العددي منذ الدقيقة 52، بعد طرد التركي زكي شيليك، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع.
وبقي إنتر وحيداً في الصدارة وإن مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة، بفوزه على كومو 4-0، بانتظار نتيجة نابولي مع ضيفه يوفنتوس لاحقاً، ثم ميلان مع مضيفه تورينو الاثنين في ختام المرحلة.
ويُدين كالياري بفوزه الأول على روما منذ أبريل 2021 حين تغلب عليه 3-2 على الملعب ذاته، إلى جانلوكا جايتانو الذي سجل هدف المباراة المشحونة جداً في الدقيقة 82 من زاوية صعبة، بعدما وصلته الكرة من سيباستيانو إيسبوزيتو، إثر ركلة ركنية.
وطُرِد شيليك من اللقاء في الدقيقة 52، بعد إسقاطه ميكايل فولورونشو حين كان الأخير متوجهاً للانفراد بالمرمى، وذلك بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) لمعرفة إذا كان الخطأ حصل داخل المنطقة المحرمة.
وبفوزه الثالث فقط للموسم، رفع كالياري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.
وحقق كريمونيزي فوزه الثاني توالياً والخامس للموسم بتغلبه على ضيفه ليتشي 2-0، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع موقتاً بانتظار مباراة لاتسيو (18) مع بولونيا الخامس (24) لاحقاً، فيما تجمد رصيد منافسه عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي
كالياري
روما
ميلان
نابولي
