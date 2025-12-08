الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيكتوري» يستهدف «النجمة السابعة» في بطولة العالم لـ «إكس كات»

«فيكتوري» يستهدف «النجمة السابعة» في بطولة العالم لـ «إكس كات»
8 ديسمبر 2025 14:45


دبي (الاتحاد)

يستهدف فريق فيكتوري، مواصلة مسيرة الإنجازات، والتتويج للمرة السابعة بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، مع احتضان دبي الجولة الختامية للموسم خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويدخل فريق فيكتوري الجولة الثالثة والأخيرة، متصدراً الترتيب العام برصيد 130 نقطة، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، فيما سبق أن حقق الفريق اللقب العالمي في 6 مناسبات سابقة، أعوام: 2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,2016, 2017، فيما حصد الوصافة في عام 2021، وحقق الثنائي العديد وآل علي تحديداً المركز الثالث في العام الماضي 2024.
ويُعتبر الفيكتوري، من الفرق الإماراتية التي رسّخت موقعها على الساحة الدولية بشكل قوي على مدار عقود من الزمن حصد خلاله الفريق إنجازات كبرى، وبالمجمل على صعيد كافة فئات مسابقات الزوارق السريعة، فإن الفريق حصد 26 لقباً عالمياً.
ويدخل العديدي وآل علي على متن زورق فيكتوري 7، وكلهما ثقة في مواصلة الأداء القوي عقب حصدهما أكبر رصيد من النقاط بين كافة الفرق في الجولة الماضية التي أقيمت بالكويت، ومواصلة الاقتراب بقوة من حسم الأمور في الجولة الختامية.
وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق فيكتوري حرص على تسخير كافة خبراته وإمكانياته من أجل الظهور بالشكل المطلوب لحسم اللقب العالمي في جائزة دبي الكبرى المقبلة، كما أثنى على جاهزية وتركيز العديدي وآل علي، اللذين يلتزمان ببرنامج التحضيرات بشكل مكثّف ودقيق، وذلك نابع من خبراتهما المتراكمة في هذا النوع من السباقات، والرغبة الكبيرة لديهما للفوز باللقب العالمي في لحظة ستكون خاصة للغاية على أرض دولة الإمارات.

 

فيكتوري تيم
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
إكس كات
سالم العديدي
بطولة العالم للزوارق السريعة
