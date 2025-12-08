مدرب الأردن: الحديث عن كأس العالم سابق لأوانه



الدوحة (أ ف ب)

قال مدرب منتخب الأردن لكرة القدم المغربي جمال سلامي إن الوقت ما زال مبكراً للتفكير في مونديال 2026، حيث سيواجه منتخب «النشامى» في مشاركته الأولى منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين في الدور الأول.

شرح سلامي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأردن مع مصر الثلاثاء في ملعب البيت ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب «أهم شيء تحديد المدارس التي سنواجهها ودياً خلال شهر مارس المقبل. بالنسبة لكأس العالم، لدينا وقت كافٍ للتفكير والتحضير للمنافسين».

وأشار سلامي إلى أهمية المباراة أمام مصر رغم عدم تأثيرها على تأهل فريقه في صدارة المجموعة الثالثة «مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا للمحافظة على نسق المباريات وهي مهمة كذلك لتحديد المتأهل معنا».

تابع «هدفنا بالتأهل للدور الثاني تحقق وسنقوم بإراحة بعض اللاعبين بناءً على تقرير الجهاز الطبي لحالتهم البدنية، إضافة للحاصلين على البطاقات الصفراء خوفاً من الغياب في دور الثمانية».

ونوّه سلامي بأن المباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب المصري بعد خروج اثنين من المرشحين للقب من الدور الأول (تونس وقطر المضيفة) «هم تحت الضغط لتحقيق الفوز ونحن لدينا أهداف لنحققها والتقدم أكثر في البطولة».

وعن شكل المنافسة في الدور المقبل واحتمالية مواجهة العراق أو الجزائر في دور الثمانية، قال سلامي «ليس بيدنا تحديد هوية المنافس، لكن الجزائر من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. المدرب مجيد بوقره هو من فاز بالنسخة السابقة ويملك الخبرة».

ورداً على سؤال حول الانتقادات الموجهة للمنتخب المصري بعد التعادل في أول مباراتين، قال حلمي طولان المدير الفني للفراعنة «اعتذر لأننا لم نحقق النتائج المطلوبة، ليس من باب التبرير، ولكن أن تُعد فريقاً وتجهزه للبطولة وبعدها تأتي بفريق ثانٍ. أنا بمهمة مؤقتة ومسؤول عما يحدث وأشكر اللاعبين على ما بذلوه من مجهود».

وشدد طولان على صعوبة المواجهة أمام الأردن «مباراة صعبة جداً، منتخب الأردن مؤهل إلى كأس العالم، فاز في مباراتين وحقق 6 نقاط. يجيد اللعب الحديث في كرة القدم ويملك لاعبين مميزين على المستوى الهجومي والدفاعي».