مدرب دورتموند يرفض الانتقادات



دورتموند (د ب أ)



رفض نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، الانتقادات الموجهة لأسلوب لعبه، مؤكداً أن النجاح هو معياره الوحيد، وذلك قبل استضافة بودود جليمت النرويجي، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، حضر يوليان براندت نجم دورتموند المؤتمر الصحفي رفقة مدربه، اليوم الثلاثاء، مبديا أسفه على الأسلوب النمطي الذي قاد الفريق للفوز على هوفنهايم بنتيجة 2 - صفر، قائلاً «بصراحة، هذا ليس أسلوبي في كرة القدم».

وأضاف براندت: «لقد وجدنا أساساً للنجاح، ويمكن لكوفاتش أن يشعر بأنه على حق». وقال كوفاتش: «عملت مدرباً لفترة طويلة، والأقليات لا أعتبرهم أغلبية، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».

ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة بعد مرور 13 جولة، محققاً سبع نقاط أكثر من نفس الفترة في الموسم الماضي.

ولكن يبقى كوفاتش غاضباً من توديع دورتموند لكأس ألمانيا بالخسارة أمام ليفركوزن في دور الـ16، إلا أنه قادر على تعزيز حظوظه في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حال الفوز على الفريق النرويجي المغمور.

وأكد كوفاتش أنه سيجري بعض التعديلات على التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة.