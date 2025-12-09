الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب دورتموند يرفض الانتقادات

مدرب دورتموند يرفض الانتقادات
9 ديسمبر 2025 19:51

 
دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يحافظ على استقرار غرفة الملابس رغم خلاف صلاح وسلوت
مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة سيتي في دوري الأبطال


رفض نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، الانتقادات الموجهة لأسلوب لعبه، مؤكداً أن النجاح هو معياره الوحيد، وذلك قبل استضافة بودود جليمت النرويجي، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، حضر يوليان براندت نجم دورتموند المؤتمر الصحفي رفقة مدربه، اليوم الثلاثاء، مبديا أسفه على الأسلوب النمطي الذي قاد الفريق للفوز على هوفنهايم بنتيجة 2 - صفر، قائلاً «بصراحة، هذا ليس أسلوبي في كرة القدم».
وأضاف براندت: «لقد وجدنا أساساً للنجاح، ويمكن لكوفاتش أن يشعر بأنه على حق». وقال كوفاتش: «عملت مدرباً لفترة طويلة، والأقليات لا أعتبرهم أغلبية، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».
ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة بعد مرور 13 جولة، محققاً سبع نقاط أكثر من نفس الفترة في الموسم الماضي.
ولكن يبقى كوفاتش غاضباً من توديع دورتموند لكأس ألمانيا بالخسارة أمام ليفركوزن في دور الـ16، إلا أنه قادر على تعزيز حظوظه في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حال الفوز على الفريق النرويجي المغمور.
وأكد كوفاتش أنه سيجري بعض التعديلات على التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة.

دورتموند
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بوردو
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©