لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن

سيول (أ ف ب)

اختتم النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا جيسي لينجارد، مشواره بهدف في مباراته الأخيرة مع نادي إف سي سيول قبل أن يودّع كرة القدم الكورية الجنوبية بالدموع بعد موسمين قضاهما هناك.

ومنح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً التقدم لفريقه على ضيفه ملبورن سيتي الأسترالي (1-1) في ختام الجولة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الدقيقة 31.

وكان لينجارد أعلن يوم الجمعة الماضي أن هذه ستكون الأخيرة له مع الفريق الكوري الجنوبي.

وانهار لينجارد الذي خاض 60 مباراة بقميص إف سي سيول، باكياً بعد اللقاء وهو يشاهد مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: «قائدنا العزيز».

وجاء في الرسالة: «سيظل اسمك وإرثك محفورين في تاريخ نادينا. سيول ستبقى دائمًا بيتك. شكراً لك، قائدنا».

وانضم لينغارد إلى النادي في فبراير من العام الماضي، ووجّه التحية لجماهير الفريق وصفق لهم قبل أن يعانق زملاءه في جولة تكريمية داخل الملعب.

وقال عشية المباراة إنه أمضى «عامين سعيدين» في كوريا الجنوبية.

وأضاف لاعب الوسط الهجومي الذي شارك في 32 مباراة دولية مع إنجلترا، بينها نصف نهائي كأس العالم 2018: «تعلّمت الكثير، أصبحت أكثر نضجاً، وتحمّلت مسؤولية كبيرة هذا العام بصفتي القائد. أستطيع أن أغادر كوريا الجنوبية أكثر نضجاً، هذا ما أؤمن به».

وسجل لينجارد هدف التقدم في الدقيقة 31 بطريقة هادئة، واحتفل برقصة «المون ووك» الشهيرة لمايكل جاكسون، قبل أن يدرك ملبورن التعادل في منتصف الشوط الثاني عبر الياباني تاكيشي كاناموري (74).