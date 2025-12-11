الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن

لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
11 ديسمبر 2025 14:19

سيول (أ ف ب)
اختتم النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا جيسي لينجارد، مشواره بهدف في مباراته الأخيرة مع نادي إف سي سيول قبل أن يودّع كرة القدم الكورية الجنوبية بالدموع بعد موسمين قضاهما هناك.
ومنح اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً التقدم لفريقه على ضيفه ملبورن سيتي الأسترالي (1-1) في ختام الجولة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الدقيقة 31.
وكان لينجارد أعلن يوم الجمعة الماضي أن هذه ستكون الأخيرة له مع الفريق الكوري الجنوبي.
وانهار لينجارد الذي خاض 60 مباراة بقميص إف سي سيول، باكياً بعد اللقاء وهو يشاهد مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: «قائدنا العزيز».
وجاء في الرسالة: «سيظل اسمك وإرثك محفورين في تاريخ نادينا. سيول ستبقى دائمًا بيتك. شكراً لك، قائدنا».
وانضم لينغارد إلى النادي في فبراير من العام الماضي، ووجّه التحية لجماهير الفريق وصفق لهم قبل أن يعانق زملاءه في جولة تكريمية داخل الملعب.
وقال عشية المباراة إنه أمضى «عامين سعيدين» في كوريا الجنوبية.
وأضاف لاعب الوسط الهجومي الذي شارك في 32 مباراة دولية مع إنجلترا، بينها نصف نهائي كأس العالم 2018: «تعلّمت الكثير، أصبحت أكثر نضجاً، وتحمّلت مسؤولية كبيرة هذا العام بصفتي القائد. أستطيع أن أغادر كوريا الجنوبية أكثر نضجاً، هذا ما أؤمن به».
وسجل لينجارد هدف التقدم في الدقيقة 31 بطريقة هادئة، واحتفل برقصة «المون ووك» الشهيرة لمايكل جاكسون، قبل أن يدرك ملبورن التعادل في منتصف الشوط الثاني عبر الياباني تاكيشي كاناموري (74).

أخبار ذات صلة
قُرعة كأس خادم الحرمين.. «كلاسيكو مرتقب» بين الأهلي والهلال
الإعلام الصربي يصف «تاديتش» بـ«ساحر الوحدة»
دوري أبطال آسيا للنخبة
ملبورن سيتي
جيسي لينجارد
آخر الأخبار
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©