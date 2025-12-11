دبي تحتضن نسخة حصرية للسيدات المحترفات في «عالمية» الترايثلون

دبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للتريثلون، أن دبي ستستضيف سباقاً حصرياً للسيدات المحترفات، ضمن جولة T100 العالمية للترايثلون في روزنامة بطولات عام 2026، بما يمثل لحظة تاريخية لرياضة المرأة في المنطقة، ويجعل الإمارات تتصدر المشهد الرياضي العالمي في دعم وتمكين المرأة.

ووفق روزنامة الموسم الجديد، ستقام بطولة دبي T100، خلال الفترة الزمنية من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، بمشاركة أفضل الرياضيات في العالم في رياضة الترايثلون، يتنافسن وجهاً لوجه على مسار لمسافة 100 كيلومتر، موزعة 2 كيلومتر سباحة، و80 كيلومتر ركوب دراجات هوائية، و18 كيلومتر جري، فيما يعد بأن يكون عرضاً رفيعاً المستوى لرياضة التحمل النسائية.

واستضافت دبي العام الجاري النسخة الثانية من بطولة دبي T100 بدعم مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فيما يُعدّ سباق السيدات المخصص جزءاً من نظام مُعدّل لمنافسات عام 2026، يهدف إلى الارتقاء بتجربة المتسابقات وجودة السباقات، حيث يوفّر النظام الجديد للرياضيات جدولاً زمنياً أقل ازدحاماً، وجوائز مالية أكبر، ووقتاً أطول للاستعداد بين السباقات، مما يُمكّن أفضل متسابقات الترايثلون في العالم من الوصول إلى دبي بأفضل مستوياتهن.

تنضم دبي إلى جولد كوست وإسبانيا وفانكوفر كمدن مستضيفة لسباقات الترايثلون للسيدات المحترفات T100 في عام 2026، بينما تستضيف سنغافورة وسان فرانسيسكو والريفييرا الفرنسية والمملكة العربية السعودية سباقات الرجال المحترفين. وسيجتمع المحترفون من الجنسين في نهائي بطولة العالم للترايثلون T100 في قطر في ديسمبر 2026.

وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضي الترايثلون المحترفين: «نحن متحمسون للغاية لاستضافة دبي سباق T100 للسيدات المحترفات في عام 2026، إلى جانب باقة متكاملة من فعاليات الهواة التي طورتها على مدار العامين الماضيين، يُسلط هذا النظام الضوء بقوة على لاعباتنا المحترفات المذهلات، ويمنحهن المنصة التي يستحققنها لعرض قدراتهن الاستثنائية. لقد أثبتت دبي جدارتها كوجهة عالمية المستوى لرياضة الترايثلون، ونتطلع بشوق لمشاهدة أفضل لاعبات العالم يتنافسن في هذه المدينة العريقة. يُتيح الجدول الزمني الجديد المُبسط للرياضيات التركيز على تقديم أفضل أداء لهن، ونتوقع أن تكون المنافسة في دبي مذهلة».