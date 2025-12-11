الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2025» ينطلق 19 ديسمبر

11 ديسمبر 2025 19:51


الشارقة (وام)
برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي تستضيف إمارة الشارقة «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا- 1» «الطريق إلى الشارقة» في دورتها الـ 24 التي تنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» في الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر الحالي وتحدد ملامحها هوية أبطال العالم لختام موسم 2025 للسائقين والفرق المتنافسة.
وتقام الجولة الختامية من البطولة العالمية للزوارق السريعة «الفورمولا 1» «الطريق إلى الشارقة» في بحيرة خالد بمشاركة نخبة من السائقين العالميين الذين يمثلون فرقهم المتنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الأكبر والأبرز من نوعها على مستوى العالم وذلك خلال «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الذي يستقطب نخبة من أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة.
وتتضمن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا-1» سلسلة سباقات عالمية للزوارق السريعة أحادية الراكب ومن دولة الإمارات تحديداً تتنافس عدة فرق على لقب البطولة هذا العام منها «فريق الشارقة» التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية والمصنف حالياً في المركز الثاني على مستوى الفرق والذي يضم كلاً من الكندي راستي وايت المصنف رابعاً على مستوى المتسابقين والإستوني ستفيان أراند والفنلندي فيليب رومس.
كما يشارك «فريق أبوظبي،» التابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والمصنف خامساً على مستوى الفرق ويضم راشد القمزي ومنصور المنصوري وأيريك ستارك إلى جانب مشاركة «فريق الفيكتوري» التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمصنف أولاً على مستوى الفرق بمتسابقيه أحمد الفهيم وأليك ويكستورم وشون تورينتي المصنف أولاً على مستوى المتسابقين حتى الآن.

