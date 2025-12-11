منتخب السعودية يكسب فلسطين ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

الدوحة (د ب أ)

تأهل المنتخب السعودي إلى الدورنصف النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره الفلسطيني 1/2 بعد الوقت الإضافي، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك عدي الدباغ التعادل للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 64.

وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1، احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، لينجح المنتخب السعودي في الفوز بتسجيل محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 114 بالشوط الإضافي الثاني.

وسيلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأردن والعراق والمقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.