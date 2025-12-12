السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يقود مشروع بناء إنتر ميامي بأول صفقة!

ميسي يقود مشروع بناء إنتر ميامي بأول صفقة!
12 ديسمبر 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

بعد أيام من تتويجه التاريخي بلقب كأس الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه، بدأ إنتر ميامي في رسم ملامح مستقبله الفني، مستنداً إلى مشروع يقوده ليونيل ميسي داخل الملعب وخارجه، ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التنافسية في السنوات المقبلة.
وأعلن النادي رسمياً تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون دولار، ليصبح بطل العالم 2022 عنصراً دائماً في الفريق، بعد فترة إعارة ناجحة، وأثبت دي بول (31 عاماً) قيمته سريعاً منذ انضمامه عقب كأس العالم للأندية، حيث خاض 20 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 7 أهداف، وكان أحد الأعمدة التي أسهمت في حصد لقب الدوري.
وأشار تقرير لصحيفة «ماركا»، إلى أن ميسي برهن مرة أخرى، على قدرته الاستثنائية في رفع مستوى أي فريق ينضم إليه، ليس فقط بأدائه داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً بتأثيره على قرارات النادي وبناء المجموعة المحيطة به. 
حيث لعبت العلاقة الوثيقة التي تجمعه بدي بول، دوراً محورياً في إتمام الصفقة، بحسب الصحيفة، ليواصل الثنائي رحلته المشتركة التي بدأت مع منتخب الأرجنتين وتتجدد الآن في ميامي.
ويمتد عقد دي بول مع إنتر ميامي حتى عام 2029، على أن يشغل اعتباراً من موسم 2026 أحد مقاعد اللاعب المميز ، وفق نظام الرواتب هناك، بعد شغور هذا المقعد إثر اعتزال كل من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ما يمنح النادي مرونة مالية وفنية أكبر.
وفي المقابل، شهدت قائمة الفريق بعض التغييرات، أبرزها رحيل الظهير مارسيلو ويجاندت وعودته إلى بوكا جونيورز بعد نهاية إعارته، كما لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، في ظل تقارير تربطه بخوض تجربة جديدة خارج ميامي.
وبينما ينجح إنتر ميامي في تأمين بقاء أقرب أصدقاء ميسي داخل الفريق، تبقى الأنظار موجهة نحو مصير سواريز، في انتظار القرار النهائي الذي يحدد الشراكة الهجومية في المرحلة المقبلة.

أميركا
الدوري الأميركي للمحترفين
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
