«العملات المشفرة» لشراء يوفنتوس!



ميلانو (رويترز)



قالت مجموعة تيثر للعملات المشفرة إنها قدمت عرضاً نقدياً بالكامل إلى الشركة القابضة لعائلة أنييلي لشراء كامل حصتها في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

وكانت تيثر، التي أصدرت عملة «يو.إس.دي.تي» المستقرة المدعومة بالدولار، استحوذت على حصة تتجاوز 10 في المئة بالنادي هذا العام.

وقالت تيثر في بيان صحفي إن العرض يتمثل في الاستحواذ على حصة شركة إكسور القابضة في يوفنتوس والتي تمثل 65.4 في المئة، من دون أن تكشف عن السعر الذي تشتري به الحصة.

وقالت المجموعة، التي تشكل ثاني أكبر مساهم بالنادي بعد إكسور، إنها تعتزم استثمار مليار يورو لدعم النادي في حال إتمام عملية الاستحواذ.

ورفض يوفنتوس التعليق بشأن العرض.

وكان جون إلكان سليل عائلة أنييلي قال في نوفمبر الماضي، إن العائلة ليس لديها أي نية لبيع أسهم في يوفنتوس.

وتعود علاقات العائلة مع النادي الواقع في مدينة تورينو والأكثر نجاحاً في إيطاليا إلى عام 1923، عندما أصبح إدواردو أنييلي رئيساً ليوفنتوس.

ويشغل باولو أردوينو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيثر، وهو مواطن إيطالي، ومشجع ليوفنتوس.