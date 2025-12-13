الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة

«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
13 ديسمبر 2025 12:32

 
علي معالي (أبوظبي)

حقق البطائح رقماً قياسياً في دوري رجال السلة بالوصول إلى «النقطة 16» مع نهاية «الجولة التاسعة» بعد الفوز على النصر 83 - 73 في مباراة الإياب، ليكرر انتصاره على «العميد» هذا الموسم عقب التفوق 99 - 96 ذهاباً، وهو ما يحدث للمرة الأولى أيضاً، ليعتلي «الراقي» القمة مؤقتاً لحين اكتمال مباريات الجولة.
وما يقدمه البطائح مع المدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو» بمثابة الإنجاز الرائع حتى الآن، وسبق للمدرب أن تألق مع البطائح في بداية مسيرة الفريق بالدوري، وعاد لتدريبه هذا الموسم؛ ليحقق انتصارات وأرقاماً فارقة، مما يضمن له المنافسة على اللقب.
جاءت المباراة قوية، ونجح البطائح في التفوق من البداية، وانتهت أرباع المباراة «20-14 و28-29 و17-15 و18-15» لمصلحة الفريق، وأجاد عدد كبير من لاعبيه، حيث سجل «الثنائي» الأميركي بي جيه أردي «28 نقطة»، وكريس ويل «24 نقطة»، وتألق من المواطنين خليفة خليل، حمد غابش، جاسم محمد، وراشد الزعابي.
وعبّر ميشو عن سعادته بأداء الفريق، وقال: «مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعلي علي الكتبي، أمين السر العام، مشرف الألعاب الجماعية بالنادي، يقدمون المزيد من الدعم والمساندة للفريق، وهو ما يجعل الجميع من جهاز فني ولاعبين يبذلون قصارى الجهد، وما حققناه ثمرة عمل جيدة وتفاهم كبير بين جميع عناصر اللعبة داخل النادي».
وفي مباراة ثانية، فاز الوصل على الجزيرة 80 - 75 في المباراة التي أقيمت في أبوظبي، وجاءت نتيجة الأرباع 21-14 و26-9 و21-22 و12-12 لمصلحة «الإمبراطور».

 

