مانشستر سيتي.. «المهمة الثأرية» من كريستال بالاس!



لندن (د ب أ)



يهدف مانشستر سيتي للثأر من خسارته في نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس الأحد.

وكان كريستال بالاس تغلب على مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني جوسيب جوارديولا، في ويمبلي في مايو الماضي، بهدف، وحرم مانشستر سيتي من إنقاذ موسمه الذي شهد أداءً باهتاً في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فريق كريستال بالاس، بقيادة أوليفر جلاسنر، قام بالبناء على هذا النجاح، واحتل المركز الرابع قبل بدء مباريات الجولة الحالية من الدوري.

ومازال فريق مانشستر سيتي يفتقد للاستمرارية في الأداء الجيد ، الذي اشتهر به في السنوات الأخيرة، ولكنه عاد جزئيا للمنافسة على اللقب، وحقق الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد كولو توريه، المدرب المساعد بمانشستر سيتي، إن بالاس سيجدهم منافسين مختلفين هذه المرة.

وقال مدافع مانشستر سيتي السابق، الذي انضم للجهاز الفني لجوارديولا هذا الصيف: «الفريق مازال يلعب كرة القدم التي اعتاد لعبها، ولكن هناك شيئاً إضافياً هو أن اللاعبين أصبحوا يتميزون بالشراسة، والقتال للاستحواذ على الكرة بعد فقدانها على سبيل المثال».

وأضاف: «ندرك الدوري الإنجليزي الممتاز، هو دوري يعتمد على القوة البدنية، الاستحواذ على الكرة أمر مهم، لكن عندما لا تمتلكها عليك أن تقاتل، هذا هو الفارق مقارنة بالموسم الماضي».

وأضاف: «الفريق يتطور،و يتحسن في كل مباراة، وفي كل يوم، وهذا ما نريده، نحن في مرحلة نمو، ولنر أين سنكون في نهاية الموسم».

وفاز بالاس بأربع من آخر ست مباريات بالدوري، وخسر مباراة واحدة.

وأكد توريه أن كريستال بالاس سيكون منافسا صعبا، ولكنه يثق في قدرة مانشستر سيتي على الفوز إذا قدم أفضل ما عنده.

وقال توريه ، الذي تولى مهمة التحدث لوسائل الإعلام قبل المباريات بسبب غياب جوارديولا لظروف شخصية: «هم فريق كبير، هم جيدون للغاية ويحتلون المركز الرابع،وأنه فريق صعب أن تسجل فيه الأهداف، ولكن بالنسبة لما نركز على ما يمكننا فعله، وندرك أننا إذا لعبنا بطريقتنا وعملنا بكد كفريق، يمكننا الفوز على أي فريق في هذا الدوري، وهذا أمر مؤكد».