الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا يكسب خورفكان في «التجربة الأخيرة»

دبا يكسب خورفكان في «التجربة الأخيرة»
14 ديسمبر 2025 12:02

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة )

 

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

فاز دبا على خورفكان بهدف، في «الودية الأخيرة»، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة «الجولة التاسعة»، حيث يلتقي دبا مع عجمان، وخورفكان مع بني ياس يوم 20 ديسمبر الجاري.
وجاءت المباراة مفيدة لمدربي الفريقين، حيث اطمأن الروماني بانايت المدير الفني لـ«النواخذة» على مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، سعياً للوصول إلى أفضل «توليفة» قبل عودة المنافسات الرسمية.
وفي المقابل، استثمر حسن العبدولي، المدير الفني لخورفكان، اللقاء في تجهيز لاعبيه، ومنح الفرصة لأغلب العناصر، بهدف الوقوف على جاهزيتهم وتعزيز الانسجام بين الخطوط، إلى جانب تصحيح بعض الجوانب الفنية.
وشهدت المواجهة أداءً تنافسياً من الفريقين، عكس الجدية والرغبة في الاستعداد المثالي، ليختتم الفريقان مرحلة المباريات الودية بصورة إيجابية قبل الدخول في أجواء اللقاءات الرسمية.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
خورفكان
عجمان
بني ياس
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©