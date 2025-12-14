دبا يكسب خورفكان في «التجربة الأخيرة»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة )

فاز دبا على خورفكان بهدف، في «الودية الأخيرة»، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة «الجولة التاسعة»، حيث يلتقي دبا مع عجمان، وخورفكان مع بني ياس يوم 20 ديسمبر الجاري.

وجاءت المباراة مفيدة لمدربي الفريقين، حيث اطمأن الروماني بانايت المدير الفني لـ«النواخذة» على مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، سعياً للوصول إلى أفضل «توليفة» قبل عودة المنافسات الرسمية.

وفي المقابل، استثمر حسن العبدولي، المدير الفني لخورفكان، اللقاء في تجهيز لاعبيه، ومنح الفرصة لأغلب العناصر، بهدف الوقوف على جاهزيتهم وتعزيز الانسجام بين الخطوط، إلى جانب تصحيح بعض الجوانب الفنية.

وشهدت المواجهة أداءً تنافسياً من الفريقين، عكس الجدية والرغبة في الاستعداد المثالي، ليختتم الفريقان مرحلة المباريات الودية بصورة إيجابية قبل الدخول في أجواء اللقاءات الرسمية.