الرياضة

ويمبانياما يقود سبيرز إلى نهائي الكأس

ويمبانياما يقود سبيرز إلى نهائي الكأس
14 ديسمبر 2025 13:36

 
لاس فيجاس (أ ف ب)

حقق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما عودة موفقة من الإصابة وسجل 22 نقطة، ليقود فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى نهائي كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) بفوز صادم على أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-109.
وقدم ويمبانياما الذي غاب عن الملاعب 12 مباراة بسبب إصابة أبعدته شهراً كاملاً، أداءً رائعاً، ولعب دوراً أساسياً في الهزيمة الثانية فقط لثاندر بطل الدوري منذ بداية الموسم.
وكان ثاندر الذي دخل اللقاء على خلفية سلسلة من 16 انتصاراً متتالياً، في طريقه للتأهل إلى النهائي المقرر الثلاثاء لمواجهة نيويورك نيكس، الفائز في لقاء نصف النهائي الثاني على أورلاندو ماجيك 132-120، بعدما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني.
لكن العملاق قاد انتفاضة سبيرز، فارضاً هيمنته دفاعاً وهجوماً، ليعيد فريقه إلى الأجواء ويقوده إلى النهائي.
وبدأ ابن الـ 22 عاماً اللقاء على مقاعد البدلاء وغاب عن الربع الأول، لكنه أحدث تأثيراً كبيراً فور دخوله في الربع الثاني.
وسجل الفرنسي 22 نقطة، مع 9 متابعات وصدّتين (بلوك)، خلال 21 دقيقة فقط على أرض الملعب.
وقال ويمبانياما «كنت أعرف أن لدي دقائق محدودة، لذا كان عليّ استغلالها بأفضل شكل».
وأضاف «الفوز على فريق كهذا قد يبدو مجرد مباراة، لكنه جهد جماعي، وليس بالأمر السهل، إنها خسارتهم الثانية فقط هذا الموسم، وهذا يعني شيئاً».
وكان ويمبانياما واحداً من أربعة لاعبين من سان أنتونيو أنهوا اللقاء برقمين مزدوجين، حيث سجل ديفين فاسيل 23 نقطة، وأضاف كل من ستيفون كاسل وديارون فوكس 22 نقطة.
وقال ويمبانياما «كان هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين سجلوا أكثر من 20 نقطة في فريقنا، وهذا يوضح أن الجميع شارك، هذا يقول الكثير عن مستقبل هذا الفريق».
وتابع «+أن بي أيه+ (الدوري) يختبر حدودك، والآن، بعد راحة 12 مباراة، أشعر أني (شخص) متجدد».
من جهة ثاندر، تصدر الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر قائمة المسجلين بـ 29 نقطة، فيما أضاف كل جايلن وليامس وتشيت هولمجرين 17 نقطة.
وفي المباراة الثانية، تألق جايلن برونسون وسجل 40 نقطة ليقود نيويورك نيكس إلى النهائي بتحقيقه فوزه الخامس توالياً والتاسع في آخر 10 مباريات، وجاء على حساب أورلاندو ماجيك 132-120.
وسجل برونسون 30 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة توالياً، بعدما نجح في 16 من محاولاته الـ 27، فيما كان الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز والإنجليزي أو جي أنونوبي الأفضل في صفوف نيكس بعدما سجل الأول 29 والثاني 24.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فيكتور ويمبانياما
سان أنتونيو سبيرز
