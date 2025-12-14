الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أسطورة ليفربول يتعافى من مشاكل التنفس

أسطورة ليفربول يتعافى من مشاكل التنفس
14 ديسمبر 2025 13:42

 
لندن (د ب أ)

يقضي إيان راش، الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي، فترة تعافٍ في المستشفى، بعدما قضى يومين في العناية المركزة بعد تعرضه للإنفلونزا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن راش «64 عاماً» تم نقله إلى مستشفى تشيستر الأسبوع الماضي بسبب معاناته من مشاكل في التنفس.
ووجّه متحدث باسم ليفربول الشكر للمستشفى على تقديمه الرعاية المثلى لراش، وقال إن الجميع في النادي يتمنى للنجم الويلزي السابق التعافي سريعاً.
وقضى راش فترتين ناجحتين في ليفربول تخللتهما فترة مع فريق يوفنتوس الإيطالي في ثمانينات القرن الماضي.
وسجل راش 346 هدفاً في 660 مباراة مع ليفربول وحقق لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات وكأس أوروبا للأندية مرتين.
وشارك المهاجم، الذي سبق له اللعب أيضاً مع ليدز ونيوكاسل وريكسهام في مسيرته التي امتدت 22 عاماً، في 73 مباراة دولية مع منتخب ويلز، وكان الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 28 هدفاً، قبل أن يتمكن جاريث بيل من تحطيم هذا الرقم في عام 2018.
وبعد اعتزاله كرة القدم في عام 2000 انتقل راش للتدريب، حيث تولى تدريب فريق شيستر لمدة ثمانية أشهر فقط.

 

