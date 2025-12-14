ساكا: أرسنال يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق!



لندن (د ب أ)



قال بوكايو ساكا، مهاجم أرسنال، إن فريقه بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقه، خلال فترة الراحة النادرة التي تمتد لسبعة أيام، بعد فوز صعب على وولفرهامبتون بأداء مخيب للآمال.

احتاج فريق المدرب ميكيل أرتيتا إلى هدفين ذاتيين عكسيين من منافسه ليحقق فوزا ثمينا بنتيجة 2- 1 على ملعب الإمارات، ليضمن صدارة جدول الترتيب حتى نهاية الجولة.

لعب أرسنال 7 مباريات في 21 يوماً، وسيحصل على راحة أسبوع قبل مباراته القادمة أمام إيفرتون، يوم السبت.

وقال ساكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد كان جدولاً مزدحماً للغاية، لذا يستحق اللاعبون والجهاز الفني التحية، كنا في قمة تركيزنا وحققنا نتائج رائعة».

وأضاف: «الحصول على راحة أمر جيد، ولكن لا مجال للاسترخاء، بل يجب إعادة شحن طاقتنا، ونعود للتدريبات الأسبوع المقبل لنكون جاهزين لمواجهة إيفرتون».

جاء فوز أرسنال الصعب بعد أسبوع من خسارته أمام أستون فيلا بهدف في الوقت بدل الضائع، والتي كسرت سلسلة من 18 مباراة متتالية لأرسنال ومدربه أرتيتا بدون هزيمة.

وتابع ساكا: «الفوز بهدف في الدقيقة الأخيرة له شعور رائع، لقد استقبلنا أهدافاً في الدقيقة الأخيرة أكثر من مرة هذا الموسم، لذا من الجيد أننا تجاوزنا هذه المرحلة».

وذكر: «هذا الفوز يوضح مدى قوتنا وإصرارنا على عدم الاستسلام، كما أن الفوز على ملعبنا (الإمارات) يبقى مهما لتوصيل رسالة لمنافسينا بأن اللعب هنا سيكون صعباً». واختتم ساكا بالقول: «أنا سعيد بالنقاط الثلاث، لكن أداءنا مخيب للآمال؛ لأننا كنا على وشك خسارة النقاط، لذا الفوز مهم للتطلع للأمام».