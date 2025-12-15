الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كلباء كامل العدد لمواجهة العين

كلباء كامل العدد لمواجهة العين
15 ديسمبر 2025 12:45

 
فيصل النقبي (كلباء)

أنهى فريق كلباء تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة العين في الجولة القادمة، وسط أجواء إيجابية عكست جاهزية الفريق لخوض المرحلة المقبلة، وأجرى كلباء تدريباته اليومية على ملاعب النادي، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش على رفع نسق الإعداد، من خلال برنامج متكامل شمل الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب إقامة تقسيمة تدريبية مع فريق الرياض السعودي الذي يُقيم معسكره الحالي على ملاعب نادي كلباء، في إطار التعاون الفني وتبادل الاستفادة بين الفريقين.
واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين، من خلال هذه التجربة، سواء على مستوى اللياقة البدنية أو الانسجام الفني، في ظل اكتمال الصفوف قبل لقاء العين المرتقب، ويأمل كلباء في ترجمة هذا الإعداد الجيد إلى أداء قوي ونتيجة إيجابية تعزز من مسيرته في منافسات الدوري خلال الفترة المقبلة.

كلباء
فريق العين
دوري أدنوك للمحترفين
الرياض السعودية
