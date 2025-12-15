اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»



معتز الشامي (أبوظبي)

رغم الأزمات المالية والتقلبات الإدارية التي مرّ بها نادي يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة، ورغم الإغراءات التي حملها عرض استحواذ ضخم تجاوز حاجز المليار دولار، فإن «السيدة العجوز» قررت التمسك بهويتها التاريخية ورفض بيع روحها، مؤكدة أن علاقتها بعائلة أنييلي ليست مجرد ملكية، بل إرث ممتد منذ أكثر من قرن.

ولطالما ارتبط اسم يوفنتوس بعائلة أنييلي، المالكة للنادي منذ عام 1923، في علاقة فريدة، قلّما تتكرر في عالم كرة القدم الحديثة. تقاليد ما قبل الموسم، واللقاءات السنوية في فيلار بيروزا قرب جبال الألب، كانت رمزاً لهذا الارتباط الذي صنع شخصية النادي وميّزه عن غيره، وهو ما عبّر عنه جون إلكان، رئيس العائلة، حين أكد أن 82 لقباً من أصل 83 في متحف النادي تحققت تحت مظلة العائلة.

لكن هذا الإرث وجد نفسه مؤخراً أمام اختبار غير مسبوق، بعدما تقدّمت شركة «تيذر» المتخصصة في العملات الرقمية، بعرض رسمي للاستحواذ على الحصة المسيطرة البالغة 65.4% من أسهم يوفنتوس، والمملوكة لشركة «إكسور» القابضة التابعة لعائلة أنييلي، في صفقة قُدّرت بنحو 1.1 مليار يورو.

ورغم الخلفية العاطفية التي حاولت تيذر إبرازها، من خلال تأكيد رئيسها التنفيذي باولو أردوينو أنه مشجع يوفنتيني منذ الطفولة، فإن إدارة النادي لم تتردد في الرفض.

وأعلن مجلس إدارة يوفنتوس بالإجماع رفض العرض «غير المرغوب فيه»، في موقف حاسم عكس قناعة راسخة بأن النادي ليس مجرد أصل مالي قابل للبيع، ورغم أن «تيذر» تمتلك بالفعل 11.5% من أسهم النادي، وسعت إلى تعزيز نفوذها داخل مجلس الإدارة، فإن وجودها ظل مثيراً للجدل، خاصة مع تعيين ممثل غير تقني على الإطلاق، وهو طبيب أسنان بارز، في خطوة بدت غريبة حتى على جماهير النادي.

ولم يكن توقيت العرض عابراً، فـ«تيذر»، التي انتقلت في واشنطن من دائرة الشبهات إلى موقع أكثر قبولاً، واجهت في الوقت ذاته خفضاً لتصنيفها الائتماني من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بحسب تقرير لصحيفة ذا أتليتك، وذلك بسبب ما وصفته الصحيفة بـ«مخاطر عالية» في احتياطاتها ونقص الشفافية.

وفي المقابل، تمر «إكسور» نفسها بمرحلة إعادة تموضع، مع بيع أصول صناعية وإعلامية مهمة، ما فتح باب التساؤلات حول مستقبل يوفنتوس ضمن محفظتها.

تلك الشكوك تعزّزت بالخسائر المالية الكبيرة التي تكبّدها النادي، والتي قاربت مليار يورو خلال خمس سنوات، نتيجة صفقة كريستيانو رونالدو، وتداعيات جائحة كورونا، ومشكلات اللعب المالي النظيف، وتغيّر المشاريع الفنية والإدارية. ومع تراجع النتائج محلياً، وابتعاد لقب الدوري عن خزائن النادي منذ ست سنوات، تصاعدت حالة الإحباط بين الجماهير.

لكن إلكان خرج ليضع حداً لكل التكهنات، مؤكدًا أن يوفنتوس «ليس للبيع»، وأن العلاقة بين النادي والعائلة أكبر من أي عرض مالي. فبالنسبة لكثير من أنصار «البيانكونيري»، يوفنتوس دون أنييلي سيكون مجرد نادٍ بتاريخ عظيم، لكنه بلا روح متجذرة. وبين عالم المال الرقمي وهوية عمرها قرن، اختار يوفنتوس أن يتمسك بتاريخه.. ويقاوم.