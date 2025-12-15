الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كيف تورّط جوب بيلينجهام؟.. كيل يجيب عن واقعة الطرد

كيف تورّط جوب بيلينجهام؟.. كيل يجيب عن واقعة الطرد
15 ديسمبر 2025 15:03

 
فرايبورج (د ب أ)
يحظى لاعب وسط بوروسيا دورتموند، جوب بيلينجهام، بدعم من مسؤولي ناديه بعد طرده في مباراة فرايبورج التي انتهت بالتعادل 1/ 1، في الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الأحد.

ورّط جريجور كوبيل حارس دورتموند زميله بتمريرة خاطئة وقصيرة، ليرتكب بيلينجهام خطأ فادحاً ضد فيليب ترو في الدقيقة 53 أثناء تقدم دورتموند بهدف، وبعد النقص العددي أدرك فرايبورج التعادل بهدف سجله لوكاس هولر بركلة مقصية رائعة.
وأكد كوبيل أنه يتحمل مسؤولية طرد زميله الإنجليزي، قائلاً للصحفيين «أشعر بالأسف تجاه جوب». انضم بيلينجهام 20 عاماً من سندرلاند خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ويسير على خطى شقيقه جود بيلينجهام، الذي كان من أبرز لاعبي دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد.
شارك جوب أساسياً للمرة الخامسة فقط في الدوري خلال مواجهة فرايبورج، وسيغيب الآن عن المباراة المرتقبة عندما يستقبل دورتموند نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة. قال المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل «طرد بيلينجهام كان نقطة تحوّل في مباراة فرايبورج، لكن جوب لا يتحمل الذنب».
أضاف كيل «كان بإمكان كوبيل التصرف بشكل أفضل، وفي النهاية تورط جوب بيلينجهام». وتابع «هذا الطرد لا يجب أن يؤثر على تقييمنا للاعب أو مسيرته، لأن ما تعرض له وارد في كرة القدم».
وتعادل دورتموند للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله 2/ 2 في ألمانيا أمام بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وانتقد نيكو شلوتربيك، مدافع دورتموند الذي ربطته وسائل الإعلام بالانتقال إلى نادٍ آخر، زملاءه في الفريق بعد التعادل مع بودو جليمت، ويقول المراقبون أن الأجواء متوترة داخل النادي. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في بطولة الدوري والعاشر في دوري أبطال أوروبا.

