الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منفذ حادث دهس جماهير ليفربول «فاقد الأعصاب»!

منفذ حادث دهس جماهير ليفربول «فاقد الأعصاب»!
15 ديسمبر 2025 19:04

 

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
694.1 مليون جنيه إسترليني إيرادات مانشستر سيتي لموسم 2024 - 2025
فيرنانديز: مانشستر يونايتد كان يريد رحيلي في الانتقالات الماضية


قال ممثلون للادعاء مع بدء إجراءات النطق بالحكم على شخص بريطاني أصاب أكثر من 130 شخصاً بجروح عندما دهس بسيارته حشداً من مشجعي ليفربول خلال احتفالهم في مايو الماضي بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن ذلك حدث لأنه فقد أعصابه.
وأقر بول دويل (54 عاماً) الشهر الماضي بأنه مذنب في 31 تهمة، تسع منها بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم.
ومثُل المتهم في محكمة بليفربول، حيث قال المدعي بول جريني، إن دويل كان في «نوبة غضب» عندما قاد سيارته عمداً باتجاه عدد من المحتشدين، مما أدى إلى إصابة 134 منهم، بينهم ثمانية أطفال أحدهم لا يتجاوز عمره ستة أشهر.
وقال جريني، إن «بعض من كانوا في موقع الحادث اعتقدوا أن ما يحدث هجوم إرهابي» عندما قاد دويل سيارته من علامة فورد وطراز جالاكسي نحو المارة في 26 مايو.
وأوضح جريني أن ما قام به دويل «لم يكن مدفوعاً بأيديولوجية»، وأن «الحقيقة ببساطة هي أن بول دويل فقد أعصابه، بينما كان يرغب في الوصول إلى المكان الذي كان يريد الوصول إليه».
وأضاف: «وفي نوبة غضبه، قاد سيارته نحو الحشود، وعندما فعل ذلك، كانت نيته التسبب في أذى خطير للمشاركين في التجمع».
ومن المتوقع أن يصدر القاضي آندرو ميناري الحكم الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©