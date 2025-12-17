«تحدي اللياقة» يطلق «دبي ترانسفورم» لتجهيز سفراء الصحة

دبي (الاتحاد)

أطلق تحدي دبي للياقة برنامج «دبي ترانسفورم»، المبادرة الرائدة التي تمتد على مدار 90 يوماً، وتهدف إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية من اعتماد تغييرات صحية مستدامة في حياتهم اليومية.

ويمتد البرنامج حتى 15 فبراير 2026، حيث سيتمكن 31 موظفاً من المشاركة في رحلة متكاملة تشمل اللياقة البدنية، والتغذية، والصحة النفسية، وعادات الحياة اليومية، بما يسهم في إعداد «سفراء للصحة في بيئة العمل» قادرين على إلهام زملائهم، وتشجيعهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، حيث يوسّع برنامج «دبي ترانسفورم» نطاق تأثير تحدي دبي للياقة عبر استهداف شريحة واسعة من المجتمع،، بما يعزز ثقافة العافية طويلة المدى في العمل الحكومي.

وسيحصل المشاركون على خطط تدريبية فردية، وعضويات للصالات الرياضية، وفحوصات صحية، ومؤشرات حيوية ضمن مرحلتين من البرنامج، إلى جانب استشارات غذائية مع خطط وجبات، وأجهزة تعقّب لمتابعة النشاط اليومي.

كما يقدّم البرنامج جلسات تدريب أسبوعية لتعزيز الالتزام والتحفيز، في حين شارك المتدربون بالفعل في فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، بما في ذلك تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدراجات الهوائية، ودبي يوجا، ليختبروا مختلف الأنشطة المتاحة في المدينة خلال شهر نوفمبر.

ويُنفَّذ البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال مدرّبين متخصصين من الجنسين، على أن يتم توثيق رحلة كل مشارك عبر تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار فيديو ختامي يسلّط الضوء على التطور الذي حققوه خلال فترة البرنامج.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «البرنامج يسهم في تحويل أثر تحدي دبي للياقة من شهر إلى مدة أطول لتحقيق نتائج مستمرة ومستدامة وقابلة للتقييم والقياس. إننا ومن خلال تمكين موظفي الجهات الحكومية وتزويدهم بالأدوات المناسبة وتوفير الدعم اللازم لهم على مدار 90 يومًا، نُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة على المدى الطويل. سيصبح هؤلاء المشاركون نماذج مهمة للتأكيد على أن التغيير الحقيقي ممكن، كما سيتمكنون من إلهام زملائهم وأسرهم والمجتمع بأسره لاعتماد أسلوب حياة نشط».

ومنذ إطلاقه في عام 2017، ألهم تحدي دبي للياقة أكثر من 16 مليون مشارك، من بينهم أكثر من 3 ملايين في عام 2025 وحده. ويأتي برنامج «دبي ترانسفورم» ليعزّز هذا الزخم من خلال إعداد سفراء للعافية داخل الجهات الحكومية، وإبراز الأثر الذي يمكن أن تصنعه الإرادة الفردية في تحقيق تغيير أوسع على مستوى المجتمع.