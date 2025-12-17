2.83 مليار يورو القيمة السوقية لكأس أمم أفريقيا بالمغرب



دبي (وام)



يستعد 24 منتخباً لخوض منافسات «النسخة 35» من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة ضمن 6 مجموعات بحثاً عن اللقب القاري.

وتشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات عربية هي المغرب ومصر والجزائر وتونس والسودان وجزر القمر، فيما يتصدر المنتخب المصري قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب برصيد 7 ألقاب.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبطولة 2.83 مليار يورو، في مؤشر يعكس قوة المنافسة وارتفاع القيمة الفنية للمنتخبات المشاركة.

ويتقدم المنتخب المغربي قائمة أعلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية بإجمالي 438.65 مليون يورو.

كما تضم أيضاً قائمة أعلى 10 منتخبات في البطولة من حيث القيمة السوقية، منتخب السنغال، الذي يحل ثانياً بقيمة 420.40 مليون يورو، ثم كوت ديفوار ثالثاً بـ339.03 مليون يورو، ونيجيريا رابعاً بـ286.80 مليون يورو، والكاميرون خامساً بـ254.40 مليون يورو، فيما يحل المنتخب الجزائري في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 224.80 مليون يورو.

وضمت قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية كلاً من منتخبات مالي بقيمة 148.35 مليون يورو، ومصر بـ136.40 مليون يورو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ133.40 مليون يورو، وبوركينا فاسو بـ119.40 مليون يورو.

ويطمح المنتخب المغربي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لحصد لقبه القاري الثاني في تاريخه، بعد تتويجه الوحيد عام 1976، في ظل امتلاكه كوكبة من اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ساهمت في وصوله إلى نصف نهائي لكأس العالم الأخيرة «قطر 2022» وحصوله على المركز الرابع في أفضل إنجاز لمنتخب إفريقي وعربي في تاريخ المونديال.

في المقابل، يُعد منتخب بوتسوانا الأقل قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة في البطولة، إذ تبلغ قيمته 1.95 مليون يورو.