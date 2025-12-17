منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة بكأس أمم أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن متوجهة إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً، وهم: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد صبحي، ومحمد هاني، وأحمد عيد، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، ومحمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد، وصلاح محسن وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الاثنين المقبل. ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2010، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً باللقب.