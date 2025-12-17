رودجرز يحدد هدفه مع القادسية



الرياض (أ ف ب)



قدّم نادي القادسية مدربه الجديد، الأيرلندي برندان رودجرز، في مؤتمر صحفي، حيث استعرض خلاله ملامح المرحلة المقبلة مع الفريق، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى النادي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، ومعلناً عن رغبته في «حصد الألقاب».

وأشار رودجرز، مدرب ليفربول السابق، إلى تطلعه للعمل مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لبناء فريق تنافسي يعكس هوية النادي ويلبي طموحات الجماهير، مؤكداً أن حماسه للتحدي كان دافعاً رئيسياً لعودته للعمل بعد فترة الراحة التي كان ينوي أخذها.

وأضاف «ما شاهدته من تنظيم مميز ووجود كوادر طموحة شكل عنصر جذب مهم، يمنح الجميع القدرة على تقديم عمل احترافي يواكب تطلعات الجماهير»، مشدداً على أن التواصل سيكون مفتوحاً مع جميع العاملين، مع الالتزام بتقديم عمل بجودة عالية.

ويتمتع رودجرز، البالغ 52 عاماً، بخبرة تدريبية كبيرة حيث سبق له الإشراف على أندية ليفربول وليستر سيتي وواتفورد وريدينج الإنجليزية وسوانسي الويلزي، قبل انتقاله إلى سلتيك الأسكتلندي الذي غادره في 28 أكتوبر، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين، على غرار ما فعل في مروره الأول معه، حين أحرز اللقب عامي 2017 و2018.

وأكد المدرب الإيرلندي أنه يطمح لتحقيق الألقاب مع القادسية بالاعتماد على أسلوب هجومي، مشيراً إلى أهمية الفوز في ظل المنافسة القوية في الدوري السعودي، مع التركيز على تطوير لاعبي الفئات السنية ومنح الشباب فرصة تمثيل الفريق الأول.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي، الإسكتلندي جيمس بيسجروف، إن التعاقد مع رودجرز يأتي ضمن استراتيجية القادسية لتطوير المنظومة الفنية، وتعزيز حضور الفريق محلياً وقارياً، فيما أوضح المدير الرياضي الإسباني كارلوس أنتون أن اختيار المدرب جاء بعد دراسة فنية دقيقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً فنياً وبناء فريق قوي للمواسم المقبلة.