«الأبيض» يتحدى «الأخضر» بحثاً عن برونزية العرب

معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل اليوم منتخبنا الوطني مواجهة من «العيار الثقيل»، في قمة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يخوض لقاء تحديد «المركز الثالث» لبكأس العرب أمام نظيره السعودي، في الساعة الثالثة عصراً، على استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وتكتسب المواجهة المرتقبة، مذاقاً خاصاً، كونها «ديربياً خليجياً» مثيراً، مثل عادة مواجهات «الأبيض» أمام «الأخضر»، رغم اختلاف الدوافع هذه المرة، مع الرغبة الحقيقية من جانب منتخبنا في الفوز، خلال رحلة بحثه عن تأكيد «الهوية الفنية» التي ميّزته في مباريات البطولة، لاسيما في الأدوار الإقصائية، عندما أطاح المنتخب الجزائري من ربع النهائي، وتفوق تكتيكياً أمام المغرب، لاسيما في الشوط الثاني، مع خسارته بسبب أخطاء فردية في التمركز الدفاعي والاندفاع إلى الأمام دون توازن.

ويلعب «الأبيض» اليوم مستنداً إلى أرقام أداء متقاربة، تعكس حجم الندية المنتظرة في اللقاء، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن مساحات يمكن استغلالها فنياً، إذا ما أحسن كوزمين قراءة المشهد وتوظيف عناصره الأكثر تأثيراً.

وبالنظر إلى متوسط الأداء في آخر خمس مباريات خاضها كل فريق في البطولة، يظهر تقارب واضح بين المنتخبين في معدل استقبال الأهداف، حيث استقبل كل منتخب معدل هدف لكل مباراة لـ «الأخضر» السعودي، و1.6 هدف للمباراة بالنسبة لمنتخبنا الوطني، ما يعني معاناة كل فريق من الأخطاء الدفاعية بشكل عام، وهو ما يؤكد أن الحسم يأتي عبر التفاصيل الصغيرة، وفي المقابل، يتفوق المنتخب السعودي نسبياً في معدل التسديدات الإجمالي وكذلك صناعة الفرص، ما يؤكد اعتماده على الكثافة الهجومية، مقابل اعتماد «الأبيض» على الفعالية والاختيار الأفضل للحظة التسديد.

وتكتيكياً، يسعى كوزمين للحفاظ على هيكل متوازن في وسط الملعب، مع ترجيح اللعب بطريقة 4-2-3-1، تتحول بشكل مرن إلى 4-3-3 عند امتلاك الكرة، وهو التنظيم الذي يمنح منتخبنا أفضلية في غلق العمق، خصوصاً أمام تحركات سالم الدوسري الذي يُعد أخطر لاعبي «الأخضر» مع محمد كنو، حيث صنع الأول 5 أهداف للمنتخب السعودي في البطولة، بينما يجيد الثاني الاختراقات من العمق، حيث سجل 3 أهداف وحصد تقييماً مرتفعاً في البطولة، كما يجيد المنتخب السعودي سرعة التحولات الهجومية، ما يتيح في الوقت نفسه إطلاق الأطراف في المساحات. من جانب آخر، تشير المواجهات التاريخية في جميع المسابقات، إلى تفوق «الأخضر» رقمياً، حيث التقى الفريقان في 37 مباراة في مختلف المناسبات والمسابقات، انتهت منها 21 مباراة بفوز «الأخضر»، مقابل 8 انتصارات لمنتخبنا، كما سجل «الأخضر»51 هدفاً، مقابل 26 هدفاً لمنتخبنا.

وتشير الأرقام المرتبطة بالأداء التكتيكي، إلى عدم مبالغة منتخبنا في الاندفاع، حيث يبلغ متوسط التسديدات بمعدل تمريرتين في المباراة، مقابل معدل أعلى للمنتخب السعودي، إلا أن الأبيض يعوّض ذلك بانضباط تكتيكي أفضل، وقدرة على إدارة الإيقاع، خاصة في فترات الضغط، كما أن معدل الركنيات المتقارب بين المنتخبين، يؤكد أن المواجهة قد تُحسم عبر الكرات الثابتة. وعلى مستوى الأفراد، يعوّل كوزمين على ثلاثي مؤثر في الهجوم، يتقدمهم يحيى الغساني، الذي شكّل أحد أبرز مصادر الخطورة في البطولة، سواء عبر التسجيل أو صناعة اللعب من التحرك بين الخطوط، حيث سجل الغساني هدفين، وأسهمت تمريراته المفتاحية في تسجيل زملائه للأهداف أيضاً، بالإضافة إلى خيمنيز، الذي يقوم بدور كبير في ربط الوسط بالهجوم، فضلاً عن قدرته على استغلال أنصاف المساحات والتسديد من خارج المنطقة، وهو سلاح مهم أمام دفاع سعودي يميل أحياناً للتراجع العميق، وفي الدفاع، يواصل كوامي أداءه المتميز حتى الآن، حتى بات يمثل عنصر التوازن البدني والضغط العكسي، خاصة في التحولات السريعة.

ويتطلب الفوز على منتخب مخضرم بحجم «الأخضر» السعودي، اهتماماً بالغاً من جانب منتخبنا بتقليل الأخطاء في الثلث الدفاعي، وعدم السماح بالمساحات في المناطق الدفاعية، مع استدراج المنافس للضغط، ثم ضربه عبر التحول السريع، كما سيكون للبدلاء دور حاسم، خاصة في الشوط الثاني، في ظل الإرهاق المتوقع من الجانبين، مع الوضع في الاعتبار أن المباراة تمثل اختباراً حقيقياً لإثبات أن «الأبيض» بات أكثر نضجاً في إدارة المباريات الكبيرة، حتى في أصعب الظروف.