ميلان يستعين بالمواهب ونجل إبرا على السوبر الإيطالي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد نادي ميلان لاختبار جديد، عندما يواجه نابولي في الحادية عشرة من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالرياض، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث وصل الميلان مساء أول أمس إلى المملكة للمشاركة في البطولة، وسط تحديات فرضتها الإصابات، دفعت المدرب ماسيميليانو أليجري إلى الاستعانة بعدد من لاعبي فرق الشباب، يتقدمهم ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.

ويفتتح ميلان مشواره في البطولة بمواجهة قوية في نصف نهائي البطولة، على أن تُقام مواجهة بولونيا وإنتر في نصف النهائي الثاني مساء غد الجمعة، بينما تُلعب المباراة النهائية مساء الاثنين المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، غادرت بعثة ميلان لخوض البطولة في غياب المهاجم سانتياغو خيمينيز، الذي لا يزال يعاني من مشاكل في الكاحل، إلى جانب المدافع ماتيا غابيا، رغم تزايد آمال انضمامه لاحقاً إلى الفريق خلال الأيام المقبلة.

وفي ظلّ هذه الغيابات، قرر أليجري منح الفرصة لخمسة لاعبين شبان، في خطوة تعكس ثقته في المواهب الصاعدة داخل النادي. ويبرز من بينهم ماكسيميليان إبراهيموفيتش (19 عاماً)، لاعب فريق «ميلان فوتورو»، ونجل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يشغل حالياً منصب مستشار لإدارة النادي.

كما ضمت القائمة كلاً من ماتيو دوتو (20 عاماً)، والموهبة الصاعدة فاليري فلاديميروف (17 عاماً)، إلى جانب لاعب الوسط إيمانويل سالا (18 عاماً) من فريق البريمافيرا، والجناح الشاب إيمانويل بورساني (17 عاماً).

ما يعني أن ميلان سيخوض السوبر بتشكيلة تمزج بين الخبرة والشباب، على أمل تجاوز عقبة نابولي والمنافسة بقوة على اللقب، رغم صعوبة المهمة وقوة المنافسين.