عاجل.. إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في «كأس العرب»

معتز الشامي (أبوظبي)



قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إلغاء مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي، على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على الدوحة، ومحيط استاد خليفة الدولي، ما أستدعى تعطل انطلاقة الشوط الثاني من المباراة لمدة زادت عن 3 ساعات، ما استدعى إلغاء اللقاء.



وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان جاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني، بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس.