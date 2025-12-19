مزاينة مدينة زايد تتوج الفائزين في «سن الثنايا»

الظفرة (الاتحاد)



توجت «مزاينة مدينة زايد» المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، الفائزين بأشواط سن الثنايا التي جرت في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وسلم عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الرموز الذهبية للفائزين في منافسات سن الثنايا لفئات المجاهيم والمحليات «الشرايا والتلاد والشركاء» والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 125 جائزة موزعة على 14 شوطاً، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأظهرت النتائج في شوط «إبل الثنايا» لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، ذهاب المركز الأول والمركز الثاني على التوالي إلى «نوادر ووسام» لـ الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الثالث «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وحظيت بالمركز الرابع «العنود» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي. أما في شوط إبل أصحاب السمو الشيوخ (لقية - إيذعة) مجاهيم، فحصدن المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي المطايا (مهاوي، مزعلة، مرعبة، مهيوبة، الظفرة) لـمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وأسفرت النتائج في شوط إبل الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل عام - عن ذهاب المركز الأول إلى «الحاكمه» لمالكها محمد سالم محمد بخيت المري، وذهب المركز الأول في شوط ثنايا المهجنات الأصايل إلى «أبها» لمالكها سالم عبيد سالم طماش المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 -محليات إلى «لضا» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري المركز الأول، وكان المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم من نصيب «هجمه» لمالكها سهيل ثعيليب صقر مسعود العامري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات نالت المركز الأول «سمو» لمالكها سيف عمر بخيت مهنا المنصوري، وحظيت«المعضم» لمالكها محمد حمد محمد النابت المري بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، وحققت «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري المركز الأول في شوط ثنايا شركاء1 -محليات، وفي شوط ثنايا شركاء1 - مجاهيم حلت بالمركز الأول «الحاكمة» لمالكها بخيت عبدالله بخيت ناجي المنهالي.

أما في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات فحصدت المركز الأول «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم استحقت المركز الأول «نظر» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات نالت المركز الأول«سمحه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، واحتلت «العطيّيب» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري المركز الأول في شوط شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم.



شبوك المزاينة

دخلت شبوك المزاينة، صباح أمس الجمعة، المطايا المشاركة في أشواط الحول الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة «الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم»، وسيتم إعلان نتائجها مساء اليوم السبت عبر قناة بينونة ومنصات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة.