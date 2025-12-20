أموريم: مانشستر يونايتد يستطيع المنافسة على «البريميرليج» قبل 10 سنوات!



لندن (أ ف ب)



يعتقد المدرب البرتغالي روبن أموريم أن فريقه مانشستر يونايتد يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في وقت أقرب بكثير من السنوات العشر أو الإحدى عشرة التي يخشى أسطورة النادي أليكس فيرجسون أن يستغرقها ذلك.

منذ أن ودّع المدرب الأسطوري منصبه بطلاً عام 2013، فشل «الشياطين الحمر» في إضافة أي لقب إلى بطولاتهم العشرين في الدوري الإنجليزي.

وقال فيرجسون مؤخراً لـ «برس بوكس بي آر» إنه يرى أن اليونايتد «في نفس الوضع» الذي عاشه ليفربول، عندما انتظر 30 عاماً قبل أن يحرز اللقب مجدداً.

وأضاف أسطورة النادي أن الأمر «قد يستغرق 10 سنوات أو 11 سنة» قبل أن يعود كأس الدوري الممتاز إلى أولد ترافورد، لكن أموريم واثق من أن ذلك لن يستغرق كل هذا الوقت.

وقال المدرب الحالي ليونايتد للصحفيين: «هو يفهم كرة القدم أكثر مني، خصوصاً الإنجليزية، لكنني أعتقد أننا لن ننتظر كل هذا الوقت لنفوز بالدوري، ولا أعرف من سيكون المدرب حينها، لكنني أؤمن حقاً أننا قادرون على المنافسة على اللقب في السنوات القليلة المقبلة، وأعتقد أن الأمر لن يستغرق سنوات طويلة».

ويحتل اليونايتد المركز السادس قبل مواجهة أستون فيلا صاحب المركز الثالث الأحد، بعد موسم متذبذب حتى الآن.

كما طُرح على أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة سؤال حول تصريحات مواطنه لاعب الوسط برونو فرنانديز لوسائل إعلام برتغالية، حيث قال قائد الفريق إن النادي كان يرغب في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح فرنانديز أن أموريم أبقاه ضمن خططه، ما أقنعه بالبقاء في أولد ترافورد، لكنه أشار إلى أنه شعر بالألم من موقف إدارة النادي.

وقال أموريم عن مواطنه الذي انضم ليونايتد عام 2020: «لقد قال ما يشعر به، بالطبع يمكننا تجنب هذه الأمور لأننا نعرف الضجيج الذي تسببه، لكنه تحدّث مع الإدارة وأعتقد أن كل شيء أصبح واضحاً».

كما لمّح فرنانديز إلى أن ليس الجميع يدافع عن يونايتد كما يفعل هو.

ورد أموريم قائلاً: «لا أعرف إن كان ذلك عادلاً، لقد تحدّث فقط عن مشاعره، عليه أن يجيب عن ذلك، وليس أنا، أعتقد أنه مثال يُحتذى به لأنه يقدم كل شيء، يضع كل ما لديه في كل حصة تدريبية وكل مباراة، في هذا الجانب، هو لاعب مميز».