تياجو سيلفا يعود إلى أوروبا!

باريس (أ ف ب)



عاد المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا إلى أوروبا من بوابة بورتو البرتغالي الذي تعاقد معه رغم أعوامه الـ41، وفق ما أعلن.

ويُعد لاعب ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي السابق أحد أبرز من شغل مركز قلب الدفاع في جيله، وينضم إلى بورتو بعد موسمين مع فريق فلوميننسي في بلاده البرازيل.

وجاء في بيان النادي «تياجو سيلفا أصبح تنينا»، في إشارة إلى لقب الفريق.

وتكتمل بهذه الخطوة حلقة في مسيرة اللاعب، إذ سبق له أن لعب مع الفريق الرديف لبورتو في موسم 2004-2005، قبل أن ينتقل إلى دينامو موسكو الروسي ثم الفريق الأول لفلوميننسي لفترة وجيزة، ومنه إلى ميلان، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي، قبل انتقاله في 2012 إلى باريس سان جيرمان.

غادر سيلفا نادي العاصمة الفرنسية عام 2020، بعدما أحرز سبعة ألقاب في الدوري المحلي للانضمام إلى تشيلسي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا عام 2021 على ملعب «إستاديو دو دراجاو» الخاص ببورتو على حساب مانشستر سيتي (1-0).

ويمتلك سيلفا الذي خاض 113 مباراة مع البرازيل بين 2008 و2022، في مسيرته المظفرة 32 لقباً، وقد يعزز هذا الرصيد كون بورتو يتصدر الدوري البرتغالي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.