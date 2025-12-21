الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألونسو يتحدث عن «الرغبة المشتعلة» و«صاحب السيادة» في ريال مدريد!

ألونسو يتحدث عن «الرغبة المشتعلة» و«صاحب السيادة» في ريال مدريد!
21 ديسمبر 2025 11:34

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مبابي فخور بمعادلة رقم «المثل الأعلى»
مدرب أتلتيكو مدريد يشكو من «الضغط الهائل»!


أشاد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بمعادلته للرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن طموح النجم الفرنسي ورغبته المشتعلة يمثّلان إضافة هائلة لغرفة ملابس ريال مدريد وزملائه في الملعب.
وجاءت تهنئة ألونسو لمبابي عقب فوز الفريق على إشبيلية بهدفين في ختام عام 2025، حيث حثّه على استغلال هذا الزخم لبدء عام 2026 بقوة أكبر، معتبراً أن معادلة رقم رونالدو عبر تسجيل 59 هدفاً في عام واحد هو أمر استثنائي يستحق التقدير.
وأوضح ألونسو أن الأولوية القصوى كانت تأمين النقاط الثلاث لضمان الدخول في صراع المنافسة على كافة الألقاب مع بداية العام الجديد، رغم إقراره بأن الأداء لم يكن مثالياً. وأرجع المدرب تذبذب المستوى إلى الظروف القاسية التي يمر بها النادي، حيث افتقد الفريق لجهود تسعة لاعبين بين مصابين وموقوفين، مما اضطر العناصر المتاحة للعب بأقصى طاقتها البدنية.
وشدّد ألونسو على أهمية النقد الذاتي والتحسن في جوانب السيطرة واللعب العمودي، لكنه دعا إلى وضع النتائج في سياقها الصحيح، نظراً لحجم الغيابات المؤثرة التي طالت أسماء بارزة مثل ميليتاو وداني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد.
وعلّق ألونسو بذكاء على صافرات الاستهجان التي استهدفت فينيسيوس جونيور، معتبراً أن جمهور سانتياغو برنابيو هو «صاحب السيادة»، وله كامل الحرية في التعبير عن رأيه، مشيراً إلى أنه لم يناقش هذا الأمر مع اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة.
كما رفض المدرب الانسياق خلف عناوين الصحافة التي تنتقد أسلوب اللعب، مؤكداً أنه يملك رؤية واضحة لتحليل الأداء بعيداً عن تقييمات الإعلام، وأنه يُركز حالياً على استغلال فترة الراحة لاستعادة المصابين وتدبير الحلول المبتكرة لمواجهة ضغط المباريات في يناير المقبل.
واختتم المدرب الإسباني حديثه بالتأكيد على أن حماسه للمشروع لا يتغير، آملاً أن يحمل عام 2026 أخباراً جيدة بشأن استعادة الطاقة واللاعبين المصابين لتمكينه من تطبيق سياسة تدوير اللاعبين بشكل أفضل.
وأثنى ألونسو على الجهد البدني والذهني الكبير الذي بذله الفريق للتعامل مع النقص العددي، مشيراً إلى أن ريال مدريد يمتلك العقلية اللازمة لتجاوز هذه المرحلة والعودة لتقديم مستواه الحقيقي مع انطلاق مسابقة كأس السوبر الإسباني.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
كريستيانو رونالدو
فينيسوس جونيور
إشبيلية
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©