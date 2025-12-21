ألونسو يتحدث عن «الرغبة المشتعلة» و«صاحب السيادة» في ريال مدريد!

مدريد (د ب أ)



أشاد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بمعادلته للرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن طموح النجم الفرنسي ورغبته المشتعلة يمثّلان إضافة هائلة لغرفة ملابس ريال مدريد وزملائه في الملعب.

وجاءت تهنئة ألونسو لمبابي عقب فوز الفريق على إشبيلية بهدفين في ختام عام 2025، حيث حثّه على استغلال هذا الزخم لبدء عام 2026 بقوة أكبر، معتبراً أن معادلة رقم رونالدو عبر تسجيل 59 هدفاً في عام واحد هو أمر استثنائي يستحق التقدير.

وأوضح ألونسو أن الأولوية القصوى كانت تأمين النقاط الثلاث لضمان الدخول في صراع المنافسة على كافة الألقاب مع بداية العام الجديد، رغم إقراره بأن الأداء لم يكن مثالياً. وأرجع المدرب تذبذب المستوى إلى الظروف القاسية التي يمر بها النادي، حيث افتقد الفريق لجهود تسعة لاعبين بين مصابين وموقوفين، مما اضطر العناصر المتاحة للعب بأقصى طاقتها البدنية.

وشدّد ألونسو على أهمية النقد الذاتي والتحسن في جوانب السيطرة واللعب العمودي، لكنه دعا إلى وضع النتائج في سياقها الصحيح، نظراً لحجم الغيابات المؤثرة التي طالت أسماء بارزة مثل ميليتاو وداني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد.

وعلّق ألونسو بذكاء على صافرات الاستهجان التي استهدفت فينيسيوس جونيور، معتبراً أن جمهور سانتياغو برنابيو هو «صاحب السيادة»، وله كامل الحرية في التعبير عن رأيه، مشيراً إلى أنه لم يناقش هذا الأمر مع اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة.

كما رفض المدرب الانسياق خلف عناوين الصحافة التي تنتقد أسلوب اللعب، مؤكداً أنه يملك رؤية واضحة لتحليل الأداء بعيداً عن تقييمات الإعلام، وأنه يُركز حالياً على استغلال فترة الراحة لاستعادة المصابين وتدبير الحلول المبتكرة لمواجهة ضغط المباريات في يناير المقبل.

واختتم المدرب الإسباني حديثه بالتأكيد على أن حماسه للمشروع لا يتغير، آملاً أن يحمل عام 2026 أخباراً جيدة بشأن استعادة الطاقة واللاعبين المصابين لتمكينه من تطبيق سياسة تدوير اللاعبين بشكل أفضل.

وأثنى ألونسو على الجهد البدني والذهني الكبير الذي بذله الفريق للتعامل مع النقص العددي، مشيراً إلى أن ريال مدريد يمتلك العقلية اللازمة لتجاوز هذه المرحلة والعودة لتقديم مستواه الحقيقي مع انطلاق مسابقة كأس السوبر الإسباني.