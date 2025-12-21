حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



أكد حسام حسن، أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني الحالي لمنتخب «الفراعنة»، أن فريقه يملك العزيمة والخبرة الكافية لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، مشدداً على أن الغياب عن منصات التتويج منذ عام 2010 لا يقلل من قدرة مصر على العودة للقمة.

واستعاد حسن، المتوج باللقب القاري كلاعب في ثلاث مناسبات (1998,2006,2008)، ذكريات انتصاراته، مؤكداً أن عقلية الفوز متجذرة في نفوس جميع عناصر المنتخب المصري، وأن تاريخ مصر العريق بوصفها صاحبة الرقم القياسي بسبعة ألقاب يجعلها دائماً المرشح الأبرز في أي محفل قاري.

وأكد حسن في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن تحقيق اللقب الثامن يتطلب جهداً استثنائياً من كل فرد في المنظومة، موضحاً أن القائمة الحالية تضم لاعبين على أعلى مستوى، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطني، ويمتلكون دوافع هائلة لإسعاد الشعب المصري.

وأكد حسن احترامه لجميع منافسيه في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن كرة القدم الأفريقية شهدت تطوراً مذهلاً في السنوات الأخيرة بفضل الاحترافية العالية، وهو ما يفرض على الفراعنة تقديم أقصى ما لديهم في كل مباراة.

وتعهد حسن للجماهير المصرية ببذل كل الجهود الممكنة للمنافسة بقوة على اللقب وتعويضها عن الإخفاقات في نهائيي 2017 و2021.