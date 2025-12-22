الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهاشمي تدشن نجاحات «الأثقال» ببرونزيتين في «غرب آسيا»

الهاشمي تدشن نجاحات «الأثقال» ببرونزيتين في «غرب آسيا»
22 ديسمبر 2025 12:04

أبوظبي (الاتحاد)
أهدت زهرة الهاشمي لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، المنتخب الوطني أول ميدالية في بطولة غرب آسيا، التي انطلقت في الدوحة الجمعة الماضية، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وتقام مجمعة مع البطولة العربية وكأس قطر، وحصدت الهاشمي ميداليتين برونزيتين في النتر والمجموع بوزن 53 كجم في أول ظهور لها ببطولة غرب آسيا، حيث حققت 67 كجم في النتر، و115 كجم في المجموع.
وعبّرت الهاشمي عن سعادتها بصعود منصة التتويج، وتقدمت بالشكر إلى نادي أبوظبي على رعايتها ومنحها الفرص للظهور في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مؤكدة أنها تتطلع للمزيد في الاستحقاقات المقبلة، كما شكرت اتحاد اللعبة على وجودها في المنتخب بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.
من جهته، هنأ ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، زهرة الهاشمي بحصولها على ميداليتين برونزيتين، وتمنى التوفيق لبقية لاعبي النادي والمنتخب في المنافسات والعودة بإنجاز جديد للوطن.
وكان المنتخب قد غادر إلى الدوحة الجمعة الماضي بـ 13 لاعباً ولاعبة هم بجانب زهرة الهاشمي، مؤيد النجار، عز الدين الغفير (نادي أبوظبي)، وعيسى البلوشي، مي المدني، فاطمة مجيد، بشائر الأحبابي من اتحاد رفع الأثقال، ويمثلون المنتخب في منافسات الكبار (رجال وسيدات) بينما ينافس علي عبد الناصر الحميري، سعيد قصاب الهاجري من نادي أبوظبي، فيصل حمد، راشد حمد، عبد الله سيف، عبيد سيف من (الاتحاد) في فئة الشباب.

 

أخبار ذات صلة
«الأثقال» إلى الدوحة بـ 13 لاعباً للمشاركة في «الثلاثية المجمعة»
«رباعو أبوظبي» يكثفون الإعداد لـ «الثلاثية المجمعة»
منتخب رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
بطولة غرب آسيا
آخر الأخبار
عائشة خوري الحاصلة على المركز الأول في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025
الترفيه
مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي
اليوم 13:28
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع شعب كولومبيا وتُعزّي في ضحايا حادث حافلة مدرسة
اليوم 13:18
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
الرياضة
مهرجان الياسات يختتم فعالياته بتتويج الفائزين
اليوم 13:02
صورة أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تنوع الطقس خلال الشتاء يعد محفزًا لمختلف الأنشطة
اليوم 12:22
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
الرياضة
دياز: الجماهير المغربية دافع للتوهج
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©