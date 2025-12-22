الهاشمي تدشن نجاحات «الأثقال» ببرونزيتين في «غرب آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت زهرة الهاشمي لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، المنتخب الوطني أول ميدالية في بطولة غرب آسيا، التي انطلقت في الدوحة الجمعة الماضية، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وتقام مجمعة مع البطولة العربية وكأس قطر، وحصدت الهاشمي ميداليتين برونزيتين في النتر والمجموع بوزن 53 كجم في أول ظهور لها ببطولة غرب آسيا، حيث حققت 67 كجم في النتر، و115 كجم في المجموع.

وعبّرت الهاشمي عن سعادتها بصعود منصة التتويج، وتقدمت بالشكر إلى نادي أبوظبي على رعايتها ومنحها الفرص للظهور في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مؤكدة أنها تتطلع للمزيد في الاستحقاقات المقبلة، كما شكرت اتحاد اللعبة على وجودها في المنتخب بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.

من جهته، هنأ ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، زهرة الهاشمي بحصولها على ميداليتين برونزيتين، وتمنى التوفيق لبقية لاعبي النادي والمنتخب في المنافسات والعودة بإنجاز جديد للوطن.

وكان المنتخب قد غادر إلى الدوحة الجمعة الماضي بـ 13 لاعباً ولاعبة هم بجانب زهرة الهاشمي، مؤيد النجار، عز الدين الغفير (نادي أبوظبي)، وعيسى البلوشي، مي المدني، فاطمة مجيد، بشائر الأحبابي من اتحاد رفع الأثقال، ويمثلون المنتخب في منافسات الكبار (رجال وسيدات) بينما ينافس علي عبد الناصر الحميري، سعيد قصاب الهاجري من نادي أبوظبي، فيصل حمد، راشد حمد، عبد الله سيف، عبيد سيف من (الاتحاد) في فئة الشباب.