الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج الفائزين في بطولتي الإمارات ودبا لبناء الأجسام

تتويج الفائزين في بطولتي الإمارات ودبا لبناء الأجسام
22 ديسمبر 2025 18:00


الفجيرة (الاتحاد)
اختتم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، موسمه الرياضي للعام 2025، بتتويج الفائزين في بطولتي الإمارات ودبا لبناء الأجسام، واللتين أقيمتا في مركز الفجيرة الإبداعي بمشاركة 500 لاعب فيهما، وبتنظيم مركز دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أبرز الفائزين، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وسالم الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلي رعاة البطولتين.
ونجح لاعبو الإمارات في إحراز 25 ميدالية ملونة في البطولتين، في إنجاز يضاف لسلسلة نجاحات بناء الأجسام الإماراتية، منها 10 ذهبيات وخمس فضيات و10 برونزيات.
وفي أبرز النتائج فاز علي ضاوي بلقب بطل الأبطال لفئة الفيزيك، ومروان سليمان البلوشي بلقب بطل أبطال كلاسيك بناء الأجسام، وإيرلي جوهام بلقب بطل أبطال بناء الأجسام في كلاسيك فيزيك.
وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولتين، ومعرباً عن سعادته للمستويات التي شهدتها المنافسات، مشيراً إلى أن اتحاد بناء الأجسام يحرص بشكل دائم على دعم جميع البطولات المحلية والدولية لما لها من مكاسب مميزة في تطوير المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الدولية، مباركاً لجميع اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة في جميع الفئات.
بدوره أشاد الصريدي، بدعم اتحاد بناء الأجسام وبارك للفائزين في جميع الفئات، وعبّر عن سعادته لمشاركة لاعبين مميزين، ومنهم لاعبو المنتخب الوطني من أصحاب الإنجازات العالمية والقارية.
ووصف الصريدي المشاركة بقُرابة 500 لاعب في البطولتين بأنه إنجاز يسجّل باسم اللجنة المنظمة لحرصها على توفير جميع السبل الإيجابية التي مهدت للمشاركة البارزة.

أخبار ذات صلة
ولي عهد رأس الخيمة يوجّه باستمرار «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»
25 دولة تشارك في كأس آسيا لمصارعة الذراعين بعجمان
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
اللياقة البدنية
عبدالله بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
الرياضة
بترسون تحلق بلقب بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز
اليوم 19:00
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
الرياضة
بطولة البحرين للجولف تبدأ العد التنازلي لـ «السباق إلى دبي 2026»
اليوم 18:50
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
الرياضة
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال
اليوم 18:45
أنشطة خارجية
علوم الدار
«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية
اليوم 18:40
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
الرياضة
اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©