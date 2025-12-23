كونتي يقتحم «القائمة الذهبية» لمدربي نابولي

عمرو عبيد (القاهرة)

يواصل أنطونيو كونتي صناعة تاريخ مُتميّز، مع الفرق التي يدربها، مقتحماً «قوائمها الذهبية» النادرة خلال وقت قصير، ويُثبت ذلك من جديد مع نابولي، بعدما قاده إلى التتويج ببطولتين متتاليتين، في عام ميلادي واحد، حيث حصد لقب «الكالشيو» الصعب في مايو 2025، قبل أن يضيف إليه كأس السوبر الإيطالية، في ديسمبر الجاري، ليضع كونتي اسمه بجوار «أساطير» تدريبية، في تاريخ «السماوي».

وتشير الإحصاءات التاريخية، إلى أنه لم يسبق أن فاز أي مدرب مع نابولي، بأكثر من بطولتين في عام واحد، وهو الإنجاز الذي يتحقق للمرة الرابعة فقط في تاريخ «جلي أزوري»، حيث سبق كونتي لذلك «الأسطوري» أوتافيو بيانكي، الذي قاد الفريق للتتويج بـ«ثُنائية» الدوري والكأس في إيطاليا، عام 1987.

ثم تبعه مواطنه ألبرتو بيجون، الذي حقق أفضل إنجازاته التدريبية على الإطلاق مع نابولي، بالفوز بلقبي «سيري آ» والسوبر، عام 1990، وبعدها، انتظر عشاق «السماوي» حتى عام 2014، ليُهديهم رافائيل بينيتيز لقبي الكأس والسوبر عام 2014، وهو المدرب الأجنبي «غير إيطالي» الوحيد، الذي تمكّن من تحقيق ذلك مع نابولي.

وبالطبع، دخل أنطونيو كونتي قائمة أفضل مدربي نابولي عبر التاريخ، بفضل تلك «الثُنائية»، التي يحتاج لإضافة لقب واحد آخر إليها، ليُصبح على قدم المساواة مع «الأيقوني» بيانكي، وهو المدرب الوحيد الذي فاز مع نابولي بـ3 ألقاب، بينهم كأس يويفا عام 1989، في التتويج الأوروبي الوحيد لـ«السماوي».

ومقارنة بعصر البدايات القديمة، وكذلك «حقبة مارادونا الذهبية»، فإن «ثُنائية» كونتي منحت الحقبة الحديثة الحالية إنجازاً كبيراً، بعدما تعادل حصاد نابولي خلالها، بداية من عام 2012، مع ما سبق وجمعه الفريق طوال القرن الماضي، الذي شهد تتويج «جلي أزوري» بـ7 ألقاب متنوعة، مثلما بات الحال الآن، بل إن العصر الحديث يتفوّق رقمياً، إذ تُوّج نابولي بـ7 ألقاب خلال 13 عاماً، مقابل التتويج بنفس العدد عبر 28 عاماً في القرن السابق.