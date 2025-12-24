الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تونس تفك العقدة الافتتاحية في أمم أفريقيا بعد 12 عاماً

تونس تفك العقدة الافتتاحية في أمم أفريقيا بعد 12 عاماً
24 ديسمبر 2025 10:56

الرباط(د ب أ)
استهل منتخب تونس مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمغرب، بتحقيق انتصار مقنع وكبير على حساب أوغندا 3/ 1 ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.
واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الثالثة مبكراً، بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز في وقت سابق على تنزانيا 2/ 1.
وسجل ثلاثية تونس إلياس السخيري، وإلياس العاشوري (هدفين) في الدقائق العاشرة، و40 و64، بينما سجل دينيس أوميدي هدف أوغندا الوحيد في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ويلعب منتخب تونس في الجولة المقبلة مع نيجيريا، في صراع مبكر لحسم الصدارة يوم السبت المقبل، بينما يلتقي منتخبا أوغندا وتنزانيا في اليوم نفسه. 

وفكت تونس عقدة المباريات الافتتاحية أمام 13387 متفرجاً في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وحققت تونس فوزها الأول في المباريات الافتتاحية في العرس القاري، بعدما فشلت في ذلك في النسخ الخمس الأخيرة، وذلك منذ أن فعلتها عام 2013، عندما تغلبت على الجزائر 1-0 وكان يشرف على إدارتها الفنية وقتها مدربها الحالي سامي الطرابلسي.
ويعد هذا الفوز هو الأول لتونس في أمم أفريقيا منذ 23 يناير 2022، تاريخ الفوز على نيجيريا 1/ صفر في دور ال16، كما أنه أكبر انتصار تونسي في البطولة الأفريقية (3 أهداف أو أكثر)، منذ الفوز على موريتانيا 4/ صفر في 16 يناير2022.
كذلك فإن فوز تونس هو الرابع للمدرب سامي الطرابلسي في النهائيات الأفريقية، بعدما قاد منتخب بلاده ل 3 انتصارات سابقة. وأنهى منتخب تونس عقدة المباريات الافتتاحية، وغياب الفوز فيها لمدة 12 عاماً.
قال المدرب سامي الطرابلسي: «اللاعبون كانوا في المستوى، وأسعدوا المشجعين الذين ساندونا منذ خروجنا من الفندق حتى خروجنا من الملعب. كانوا رجالاً يتمتعون بالتركيز، ونأمل أن نواصل على هذا المنوال».

