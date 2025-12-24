الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في تأمين النسخة الـ6 لبطولة الظفرة لجمال الخيل

شرطة أبوظبي تشارك في تأمين النسخة الـ6 لبطولة الظفرة لجمال الخيل
24 ديسمبر 2025 14:58

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين النسخة السادسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية 2025، التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، بمشاركة أكثر من 550 خيلاً عربياً أصيلاً، تمثل نخبة من أفضل السلالات، وتعود ملكيتها إلى نحو 300 مالك.
وأكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في تأمين هذا الحدث تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم وإنجاح الفعاليات الوطنية والمجتمعية، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج عالمي رائد في استدامة الأمن والأمان، وتعزيز ثقة المجتمع من خلال تقديم خدمات أمنية استباقية عالية الجودة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن شرطة أبوظبي وضعت خطة أمنية ومرورية شاملة لضمان الحركة المرورية خلال أيام البطولة، وتكثيف الدوريات الأمنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والمساندة للمشاركين والزوّار، والرد على استفسارات الجمهور ومحبي الخيل العربية، وتسهيل وصولهم إلى موقع البطولة على كورنيش المغيرة بمدينة المرفأ.

