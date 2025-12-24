روما يقدّم مشروع إنشاء ملعبه المستقبلي

روما (أ ف ب)

قدّم نادي روما مشروع إنشاء ملعبه المستقبلي في أحد الأحياء الطرفية للعاصمة الإيطالية، وقد يستضيف مباريات في بطولة كأس أوروبا 2032 التي ستنظمها إيطاليا وتركيا معاً، وفقاً لما أعلن.

ويمثّل هذا المشروع الذي يشمل دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، المرحلة الأخيرة قبل المشروع التنفيذي الذي سيُطلق أعمال البناء.

وأوضح النادي، في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن المشروع يتضمن «تصميماً معمارياً أيقونياً مستوحى من التقاليد الرومانية، بخطوط عصرية وروابط قوية مع البيئة المحلية».

كما يشمل المشروع، من بين أمور أخرى، «تدخلات محددة تهدف إلى تحسين التنقل الحضري».

وأضاف النادي أن «أهمية المنشأة من حيث الحجم، وحداثة الملعب، والتأثير الحضري المحتمل، والمواعيد الزمنية المقررة، تجعل ملعب «بيترالاتا»، الواقع في شمال شرق روما، «ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس أوروبا 2032».

ويشارك نادي روما حالياً ملعب «أولمبيكو» مع غريمه التقليدي لاتسيو، لكن كلا الناديين يسعيان منذ سنوات لامتلاك ملعب خاص بهما.

ويعمل النادي المملوك لعائلة فريدكين الأميركية، منذ أشهر على مشروع الملعب في بيترالاتا.

وتثير مسألة الملاعب الإيطالية التي تعاني غالبيتها من التقادم، الكثير من الجدل في ظل الاستعدادات لكأس أوروبا 2032.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين قد وصف في مايو الماضي حالة الملاعب الإيطالية بأنها «مخزية».

وتحتاج إيطاليا إلى تقديم خمسة ملاعب لاستضافة البطولة، وقد عيّنت مؤخراً مفوضاً استثنائياً للملاعب تكون مهمته تسهيل أعمال التحديث والبناء التي غالباً ما تواجه عراقيل إدارية.