الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزارة الرياضة تعتمد تشكيل اتحاد الرياضات الإلكترونية

وزارة الرياضة تعتمد تشكيل اتحاد الرياضات الإلكترونية
24 ديسمبر 2025 20:00


دبي (وام)
اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وضم المجلس في عضويته: سعيد علي الطاهر، وعبدالله طارق بن خديه، وعبيد عوض الطنيجي، ومنى ماجد الفلاسي، وإبراهيم يوسف خوري، ومريم يوسف البطران.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل من أجل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في الإمارات وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف: «تشهد المرحلة المقبلة تركيزاً أكبر على دعم المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة بيئة احترافية متكاملة تسهم في صناعة أبطال قادرين على المنافسة في كبرى البطولات العالمية، إذ يحرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استدامة النمو وتوفير أفضل الإمكانات الفنية والتنظيمية».
وأوضح أن الدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضات الإلكترونية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات، مؤكداً أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة تواكب التطور السريع في هذا القطاع، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للرياضات الإلكترونية.

أخبار ذات صلة
وزارة الرياضة تعزّز رياضات «الفيجتال» عبر شراكات استراتيجية
اكتمال مشهد النهائيات في «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»
وزارة الرياضة
الرياضات الإلكترونية
سلطان بن خليفة
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
أحمد بالهول
آخر الأخبار
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
الرياضة
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
اليوم 21:15
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
الأخبار العالمية
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
اليوم 21:05
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 21:03
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
اليوم 20:48
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
الرياضة
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©