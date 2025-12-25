9 دول تدشن النسخة الـ3 من مهرجان خورفكان البحري غداً

فيصل النقبي (خورفكان)

تنطلق غداً "الجمعة" فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة على شاطئ خورفكان، بمشاركة واسعة تمثل 9 دول، في تظاهرة بحرية تراثية ورياضية تجمع بين الأصالة والتنوع الثقافي.

ويُنظم المهرجان نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع قناة الشرقية من كلباء، في إطار حرص الجهات المنظمة على إبراز الموروث البحري الأصيل، وتعزيز مكانة خورفكان كوجهة بحرية وسياحية بارزة.

ويشارك في المهرجان كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وزنجبار، والهند، وإيران، وجمهورية العراق، في فعاليات ومنافسات متنوعة تعكس عمق العلاقات الثقافية والبحرية بين الشعوب المشاركة.

ويتضمن المهرجان سلسلة من الفعاليات البحرية، والأنشطة التراثية، والعروض الشعبية، إلى جانب برامج رياضية وترفيهية مصاحبة تستهدف مختلف فئات المجتمع، في أجواء احتفالية تستحضر تاريخ خورفكان البحري وإرثها المتجذر.

وأكد أحمد عيسى الحوسني، المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن مهرجان خورفكان البحري يُعد من أبرز الفعاليات التي يحرص النادي على تنظيمها سنويًا، لما يحمله من قيمة رياضية وتراثية وثقافية كبيرة، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة جاءت ثمرة عمل متكامل وتنسيق مشترك مع الشركاء، بهدف تقديم حدث يليق بمكانة خورفكان البحرية وتاريخها العريق.

ويستمر مهرجان خورفكان البحري حتى 4 يناير 2026، ضمن أهدافه الرامية إلى إبراز الموروث البحري لدولة الإمارات، وتعزيز الحراك السياحي والثقافي في مدينة خورفكان.