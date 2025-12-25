أبوظبي ترسّخ ريادتها في رياضات المستقبل مع ختام «دورة ألعاب 2025»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتمت العاصمة أبوظبي فعاليات دورة «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»، بعد أيام من المنافسات العالمية التي جمعت الرياضة والتكنولوجيا في تجربة فريدة، عززت من خلالها مكانتها كوجهة رائدة لاحتضان الفعاليات الرياضية المبتكرة، ومنصة دولية ترسم ملامح الجيل الجديد من المنافسات، التي تمزج بين الأداء البدني والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأقيمت البطولة بمشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، تنافسوا في 11 تخصصاً رياضياً، عكست جميعها مفهوم التكامل بين الرياضة والتكنولوجيا، وقدّمت تجربة تنافسية غير مسبوقة للجمهور داخل مركز أدنيك أبوظبي وعبر منصات البث العالمية.

وشملت المنافسات كرة القدم الفيجيتالية، وكرة السلة الفيجيتالية بنظام الثلاثة ضد ثلاثة، والقتال الفيجيتالي، والرماية الفيجيتالية، وسباقات طائرات الدرون، إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي، باتل رويال، وألعاب الموبا على الكمبيوتر والهواتف المحمولة، ومعركة الروبوتات، في صورة متكاملة رسمت ملامح الجيل القادم من المنافسات الرياضية.

وتزامناً مع المنافسات، شهدت البطولة تنظيم حفل الافتتاح الرسمي وقمة متخصصة في الرياضات الفيجيتالية، ناقشت مستقبل هذا القطاع عالمياً، وأسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي منصةً دولية تجمع بين الرياضة والابتكار والترفيه التفاعلي.

وأكد سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، أن تنظيم حدث بهذا الحجم والتعقيد يتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف التخصصات والمواقع والشركاء، مشيراً إلى أن دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 عكست أعلى معايير التميز التشغيلي والتنافسي والتفاعل الجماهيري، معرباً عن فخره بالمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي ودعم نموه على الساحة الدولية.

بدوره، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير، إن استضافة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 تعكس التزام دولة الإمارات برسم ملامح مستقبل الرياضة والابتكار، مشيراً إلى أن نجاح هذه الدورة يؤكد ما يمكن تحقيقه عند تضافر الرؤية والتكنولوجيا ودقة التنفيذ، ويضع أبوظبي في صدارة المدن الرائدة في الرياضات الجديدة.

ونُظِّمت البطولة من قبل شركة أسباير بصفتها الجهة المحلية المنظمة، بالتعاون مع شركة إثارة الشريك التنفيذي، وشركة فيجيتال إنترناشيونال المالكة للحقوق العالمية، وبدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك، ومجموعة أدنيك، ووزارة الرياضة، ومجموعة إيدج، وM42، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية والخاصة.