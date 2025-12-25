حسام حسن: مصر جاهزة لمواجهة أي منتخب في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أهمية مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها الجمعة في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، مشدداً على أن جميع المباريات تحظى بالقدر نفسه من التركيز والاحترام.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: «كل المباريات مهمة ونحترم جميع المنتخبات، وجنوب أفريقيا من المنتخبات القوية، لكننا نلعب لتحقيق نتائج إيجابية، وهدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «نخوض كل مباراة على حدة، وندرس جيداً نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وكل مواجهة لها طريقة لعب مختلفة حسب المعطيات داخل الملعب». ووجّه حسام حسن الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمها لمنتخب مصر خلال مباراة زيمبابوي، مؤكداً شعور الجهاز الفني واللاعبين بالراحة خلال التواجد في المغرب، واصفاً إياها بالدولة الشقيقة.

وأشار إلى جاهزية جميع لاعبي المنتخب، خاصة حراسة المرمى، قائلاً: «الفريق كله في حالة جاهزية جيدة، وتحديداً حراس المرمى، وأثق فيهم جميعاً».

كما عبّر عن سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر خلال البطولة.

وأوضح حسام حسن أن دوره كمدير فني يتمثل في معالجة الأخطاء، حال وجودها أثناء المباريات، مؤكداً ثقته الكاملة في جميع عناصر الفريق.

وكشف عن أن موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي سيتم حسمه خلال مران اليوم.

وعن قوة المنافسين في البطولة، قال: «البطولة تضم منتخبات قوية، وهذا أمر طبيعي، وليست سهلة على الإطلاق، لكننا جاهزون».

وأضاف: «طريقة لعب جنوب أفريقيا متشابهة مع أسلوب الأندية، وقد واجهنا أنديتهم أكثر من مرة ممثلة في الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونعرفهم جيداً».

وتطرق المدير الفني إلى التاريخ، قائلاً: «تفوقنا على جنوب أفريقيا في نسخة 1998، وإن شاء الله نكرر هذا الأمر».

كما دافع عن قراره بتبديل إمام عاشور في المباراة الماضية، مؤكداً أن السبب فني بحت ويتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وشدد حسام حسن على جاهزية منتخب مصر لمواجهة أي منتخب في البطولة، مؤكداً: «لا نخشى أحداً».

وأعرب عن رضاه عن أداء اللاعبين أمام زيمبابوي، وعلى رأسهم محمد صلاح.

وأضاف: «الأرقام والإحصائيات تؤكد تفوقنا في مباراة زيمبابوي، وظهرنا بمستوى مميّز، خاصة محمد صلاح».

واختتم تصريحاته قائلاً: «محمد الشناوي من أفضل حراس المرمى في أفريقيا، ومحمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، وأثق في جميع اللاعبين وراض عن أدائهم، مع إدراكنا أن كرة القدم مليئة بالمتغيرات، وكل منتخب يواجه مصر يبذل أقصى جهده، لكننا جاهزون لكل التحديات».