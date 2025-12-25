الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق تصفيات بطولة فزاع للهدد بمشاركة كبيرة

انطلاق تصفيات بطولة فزاع للهدد بمشاركة كبيرة
25 ديسمبر 2025 20:15

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تنزانيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة مروحية
سباق زايد الخيري.. «نهر العطاء» يتدفق في الجيزة


انطلقت في منطقة «العشوش» على طريق دبي العين، منافسات بطولة فزاع للهدد، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مشاركة محلية واسعة، تعكس المكانة التي تحظى بها البطولة، باعتبارها واحدة من أبرز البطولات التراثية المتخصصة في رياضات الصيد بالصقور على مستوى المنطقة.
وتتواصل منافسات البطولة حتى السابع من يناير المقبل، حيث تقام على فترتين يومياً، صباحية ومسائية، وفق جدول زمني منظم يراعي كثافة المشاركة ويضمن سير المنافسات بسلاسة، في أجواء تراثية تنافسية.
وشهد اليوم الأول إقبالاً لافتاً من الصقارين من جميع مناطق الدولة في تأكيد جديد على الشعبية الكبيرة للبطولة، والدور الذي تؤديه في الحفاظ على رياضة الهدد بوصفها إحدى ركائز الصقارة المرتبطة ببيئة الصحراء وحياة الأجداد، وما تحمله من قيم الصبر والدقة والاحتراف.
وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الانطلاقة القوية للبطولة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها بطولات فزاع لدى الصقارين، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة هذا العام، تشكل دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير هذه البطولة والارتقاء بمستواها التنظيمي والفني.
وأوضح الخاصوني أن تنظيم البطولة على فترتين صباحية ومسائية يهدف إلى استيعاب العدد الكبير من المشاركين، وإتاحة الفرصة أمام الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم، ضمن أجواء تعكس روح المنافسة الشريفة والالتزام بالقيم المتوارثة في رياضة الصقارة.

الإمارات
دبي
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع تنزانيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة مروحية
اليوم 22:03
يانصيب
الترفيه
تذكرة يانصيب تفوز بـ 1,817 مليار دولار
اليوم 22:00
حمدان بن زايد يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد
علوم الدار
حمدان بن زايد يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد
اليوم 21:54
ذياب بن محمد بن زايد يشهد الكشف عن الميداليات الرسمية لألعاب الماسترز أبوظبي 2026
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد الكشف عن الميداليات الرسمية لألعاب الماسترز أبوظبي 2026
اليوم 21:45
لوكا زيدان فخور بمشاركته في أول بطولة مع الجزائر
الرياضة
لوكا زيدان فخور بمشاركته في أول بطولة مع الجزائر
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©