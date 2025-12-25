الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بلاتيني يطلق مشروع متحف لكرة القدم في فرنسا

بلاتيني يطلق مشروع متحف لكرة القدم في فرنسا
25 ديسمبر 2025 23:32

باريس (د ب أ)

بدأ مشروع إنشاء متحف لكرة القدم والهجرة للطبقة العاملة في نادي جوف، مورت إي موسيل، والذي تبناه استطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني، يتبلور بعد سنوات من المشاركة المحلية والمجتمعية.
وبدأ النقاش حول المشروع خلال احتفالات نادي جوف بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 2009، ثم عاد للظهور في الصحافة بشكل منتظم منذ عام 2018، بحسب ما ذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية.
وفي عام 2022، تبلورت الفكرة بشكل أكبر مع تأسيس جمعية متحف كرة القدم في جوف برئاسة ميشيل كيف، صديق بلاتيني منذ الطفولة، وبمشاركة جيرار كيف كنائب للرئيس، ويان لومبارد كأمين للصندوق، وكان رئيس البلدية أندريه كورزاني من بين أبرز الداعمين.
بعد ذلك، تم تعيين ثيو جورجيه، المرشح للدكتوراه في التاريخ، في نهاية عام 2022 مديراً للمشروع لتطوير محتوى وأرشيف المتحف المستقبلي، يتجاوز نهج المتحف مجرد تكريم رمز من رموز كرة القدم، حيث يضع نفسه ضمن سياق اجتماعي وتاريخي أوسع يربط بين كرة القدم والطبقة العاملة والهجرة.
وحقق المشروع مؤخراً إنجازاً مهماً بعرضه الرسمي في 8 نوفمبر 2025، والذي جمع مسؤولين منتخبين وشركاء مؤسسيين وشخصيات بارزة في كرة القدم الإقليمية، من بينهم برنارد سيرين من نادي ميتز، للكشف عن رؤية المتحف.
سيروي المتحف قصة كرة القدم الشعبية في خمس قاعات تفاعلية، تتميز بانتقالات متحركة وسرد قصصي فريد.
وانطلاقاً من الرغبة في نقل هذه الذاكرة الجماعية، درست الجمعية عدة مواقع قبل الاستقرار على المكاتب الكبيرة لمصنع ويندل للصلب سابقاً، وهو مكان غني بالتاريخ الصناعي، بعد أن تبين أن خيارات أخرى، مثل كافتيريا مدرسة مهجورة أو كنيسة عرضتها الأبرشية، مكلفة للغاية.
ومن المتوقع افتتاح المتحف في ربيع 2027، بطموح جعله مساحة فريدة في فرنسا حيث تصبح الرياضة وسيلة لسرد تاريخ اجتماعي عميق، مع الاحتفاء بمساهمات العمال والمهاجرين والأندية المحلية الذين شكلوا ثقافة كرة القدم الوطنية.

 

فرنسا
باريس
بلاتيني
