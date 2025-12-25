أحمد حسن: جنوب أفريقيا يجب أن تقلق من مصر 100 مرة



الرباط (د ب أ)



أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالمغرب، ومستوى المسابقة المتصاعد، واصفا إياها بأنها «ممتازة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة بقوة لتحقيق لقبه الثامن في المسابقة القارية.

ويواصل الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء اكتساب زخم كبير بعد اختتام مباريات الجولة الأولى بنجاح.

ويتواجد أحمد حسن، الفائز بكأس أمم أفريقيا أربع مرات، في المغرب بصفته أحد سفراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ليسهم بخبرته في هذه البطولة التي سيطر عليها سابقا مع منتخب (الفراعنة).

وصرح حسن للموقع الإلكتروني الرسمي لكاف، اليوم الخميس «لقد بذل إخواننا المغاربة جهدا رائعاً من الناحية الفنية، يرتفع مستوى اللعب مع كل مباراة، ويمكن ملاحظة ازدياد قوة الفرق على أرض الملعب، وبشكل عام، تسير الأمور على ما يرام».

ويعتبر اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير المصرية لقب (الصقر) أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ أفريقيا، وكان شخصية محورية في فوز مصر التاريخي بثلاثية ألقاب كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، بالإضافة لنسخة عام 1998، في بداية مسيرته مع الفريق.

وبالعودة إلى تلك الحقبة الذهبية، أكد أسطورة كرة القدم الأفريقية على أهمية الوحدة والروح المعنوية العالية والفخر بالقميص الوطني، وهي صفات يؤمن بأنها لا تزال أساسية للنجاح اليوم.

وقال: «كان لدينا شغف كبير بالقميص المصري وفهم عميق لمعنى تمثيل المنتخب الوطني. هذا ما صنع الفارق، كما أن الفوز يمنحك ميزة نفسية، وبمجرد أن تبدأ برفع الكؤوس، فإنك تطمح للمزيد، كان فريقنا متحفزاً باستمرار للمنافسة والتتويج بالألقاب».

واعترف حسن بكفاءة لاعبي المنتخب المصري الحالي، مشيرا إلى وصولهم لنهائي أمم أفريقيا عامي 2017 و2021، مؤكداً أن القوة الجماعية هي مفتاح استعادة المجد القاري.

وشدد أحمد حسن: «هذا الجيل موهوب ويضم العديد من اللاعبين المتميزين، لقد اقتربوا كثيراً من الفوز باللقب، لكن لم يحالفهم الحظ. لا تزال الفرصة سانحة أمامهم، وأنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا الجيل الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أمم أفريقيا».

وبينما يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قيادة منتخب (الفراعنة) كنجم عالمي، أوضح أحمد حسن أن التألق الفردي وحده لا يضمن النجاح على المستوى الدولي، حيث تحدث عنه قائلاً «إنه لاعب من الطراز العالمي بلا شك، لكن كرة القدم لعبة جماعية، يتحقق النجاح عندما يلعب الجميع من أجل قميص الفريق، ومن أجل الفريق، ومن أجل الوطن».

كما أثنى سفير كاف على المستوى الذي قدمه عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مع منتخب مصر، حيث وصفه بأنه عنصر إبداعي رئيسي قادر على إحداث الفارق في المباريات التي تتسم بالندية.

وكان صلاح ومرموش قادا منتخب مصر لقلب تأخره صفر -1 أمام منتخب زيمبابوي، لانتصار ثمين ومستحق 2 - 1، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

يتقاسم منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، صدارة ترتيب المجموعة مع نظيره الجنوب أفريقي، الذي تغلب على أنجولا بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى، وذلك قبل مباراة المنتخبين المرتقبة، الجمعة، في الجولة الثانية. وتطرق أحمد حسن للحديث عن لقاء مصر وجنوب أفريقيا، الذي أطاح برفاق محمد صلاح من دور الـ16 لنسخة المسابقة التي أقيمت بمصر عام 2019 في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد نجم بشكتاش التركي واندرلخت البلجيكي والأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق أن منتخب بلاده لا يزال من المنافسين الدائمين على اللقب القاري المرموق، مشدداً على قوة فريق المدرب الوطني حسام حسن.

وأكد أحمد حسن «المباراة القادمة ضد جنوب أفريقيا ستكون صعبة، فهم فريق قوي للغاية، لكننا ما زلنا مصر. إذا كنا قلقين منهم، ينبغي عليهم أن يقلقوا منا 100 مرة». ويسعى المنتخب المصري لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز ورقة الترشح مبكراً لدور الـ16 دون انتظار لمباراته ضد منتخب أنجولا في ختام دور المجموعات.