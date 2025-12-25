الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أحمد حسن: جنوب أفريقيا يجب أن تقلق من مصر 100 مرة

أحمد حسن: جنوب أفريقيا يجب أن تقلق من مصر 100 مرة
25 ديسمبر 2025 23:48

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
ناكامبا: زيمبابوي تجاوزت آثار الهزيمة من مصر في كأس أفريقيا


أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالمغرب، ومستوى المسابقة المتصاعد، واصفا إياها بأنها «ممتازة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة بقوة لتحقيق لقبه الثامن في المسابقة القارية.
ويواصل الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء اكتساب زخم كبير بعد اختتام مباريات الجولة الأولى بنجاح.
ويتواجد أحمد حسن، الفائز بكأس أمم أفريقيا أربع مرات، في المغرب بصفته أحد سفراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ليسهم بخبرته في هذه البطولة التي سيطر عليها سابقا مع منتخب (الفراعنة).
وصرح حسن للموقع الإلكتروني الرسمي لكاف، اليوم الخميس «لقد بذل إخواننا المغاربة جهدا رائعاً من الناحية الفنية، يرتفع مستوى اللعب مع كل مباراة، ويمكن ملاحظة ازدياد قوة الفرق على أرض الملعب، وبشكل عام، تسير الأمور على ما يرام».
ويعتبر اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير المصرية لقب (الصقر) أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ أفريقيا، وكان شخصية محورية في فوز مصر التاريخي بثلاثية ألقاب كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، بالإضافة لنسخة عام 1998، في بداية مسيرته مع الفريق.
وبالعودة إلى تلك الحقبة الذهبية، أكد أسطورة كرة القدم الأفريقية على أهمية الوحدة والروح المعنوية العالية والفخر بالقميص الوطني، وهي صفات يؤمن بأنها لا تزال أساسية للنجاح اليوم.
وقال: «كان لدينا شغف كبير بالقميص المصري وفهم عميق لمعنى تمثيل المنتخب الوطني. هذا ما صنع الفارق، كما أن الفوز يمنحك ميزة نفسية، وبمجرد أن تبدأ برفع الكؤوس، فإنك تطمح للمزيد، كان فريقنا متحفزاً باستمرار للمنافسة والتتويج بالألقاب».
واعترف حسن بكفاءة لاعبي المنتخب المصري الحالي، مشيرا إلى وصولهم لنهائي أمم أفريقيا عامي 2017 و2021، مؤكداً أن القوة الجماعية هي مفتاح استعادة المجد القاري.
وشدد أحمد حسن: «هذا الجيل موهوب ويضم العديد من اللاعبين المتميزين، لقد اقتربوا كثيراً من الفوز باللقب، لكن لم يحالفهم الحظ. لا تزال الفرصة سانحة أمامهم، وأنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا الجيل الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس أمم أفريقيا».
وبينما يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قيادة منتخب (الفراعنة) كنجم عالمي، أوضح أحمد حسن أن التألق الفردي وحده لا يضمن النجاح على المستوى الدولي، حيث تحدث عنه قائلاً «إنه لاعب من الطراز العالمي بلا شك، لكن كرة القدم لعبة جماعية، يتحقق النجاح عندما يلعب الجميع من أجل قميص الفريق، ومن أجل الفريق، ومن أجل الوطن».
كما أثنى سفير كاف على المستوى الذي قدمه عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مع منتخب مصر، حيث وصفه بأنه عنصر إبداعي رئيسي قادر على إحداث الفارق في المباريات التي تتسم بالندية.
وكان صلاح ومرموش قادا منتخب مصر لقلب تأخره صفر -1 أمام منتخب زيمبابوي، لانتصار ثمين ومستحق 2 - 1، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
يتقاسم منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، صدارة ترتيب المجموعة مع نظيره الجنوب أفريقي، الذي تغلب على أنجولا بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى، وذلك قبل مباراة المنتخبين المرتقبة، الجمعة، في الجولة الثانية. وتطرق أحمد حسن للحديث عن لقاء مصر وجنوب أفريقيا، الذي أطاح برفاق محمد صلاح من دور الـ16 لنسخة المسابقة التي أقيمت بمصر عام 2019 في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد نجم بشكتاش التركي واندرلخت البلجيكي والأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق أن منتخب بلاده لا يزال من المنافسين الدائمين على اللقب القاري المرموق، مشدداً على قوة فريق المدرب الوطني حسام حسن.
وأكد أحمد حسن «المباراة القادمة ضد جنوب أفريقيا ستكون صعبة، فهم فريق قوي للغاية، لكننا ما زلنا مصر. إذا كنا قلقين منهم، ينبغي عليهم أن يقلقوا منا 100 مرة». ويسعى المنتخب المصري لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز ورقة الترشح مبكراً لدور الـ16 دون انتظار لمباراته ضد منتخب أنجولا في ختام دور المجموعات.

كأس أمم أفريقيا
المغرب
مصر
جنوب أفريقيا
أحمد حسن
محمد صلاح
عمر مرموش
آخر الأخبار
مياه الفيضانات تجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا
الأخبار العالمية
ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار
26 ديسمبر 2025
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
26 ديسمبر 2025
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
الرياضة
كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
26 ديسمبر 2025
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء انتخابات بلدية مباشرة في الصومال
26 ديسمبر 2025
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
الرياضة
«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «فالكون ضمان» 6 يناير
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©